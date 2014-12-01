«Дом.ru» выплатил 35 миллионов рублей за рекомендации

Проект «Дом.ru Мания» дает возможность зарабатывать, просто рекомендуя услуги компании (высокоскоростной интернет, уникальное телевидение с максимальным числом HD-телеканалов в России (56), современная телефония). Участие в проекте не отнимет много времени, достаточно пройти простую процедуру регистрации на сайте компании www.domru.ru в разделе «Дом.ru Мания». После чего каждому участнику — дилеру — присваивается уникальный ID-номер. Дилер может рекомендовать услуги «Дом.ru» своим коллегам или друзьям, а при получении их согласия стать Абонентом компании — создать заявку на подключение, указав свой ID-номер. После фактического подключения Абонента дилеру перечисляется вознаграждение в размере до 300 рублей за одну услугу на его банковскую карту. Максимальное вознаграждение за одну заявку может составить 900 рублей, при условии подключения пакета из трех услуг «Дом.ru 100» с интернетом на скорости до 100 Мбит/с., цифровым HD-телевидением и современным домашним телефоном.
Участник «Дом.ru Мании» не несет обязательств, связанных с продолжительностью сотрудничества или количеством подключений — размер его вознаграждения зависит только от количества подключенных абонентов и услуг.
Абоненты, подключившиеся к услугам «Дом.ru» по рекомендации дилеров «Дом.ru Мании», пользуются всеми действующими акционными предложениями. Так, сейчас новые абоненты могут пользоваться услугами по специальной цене: Акция «limited Edition» — моно интернет 100 Мбит/с. за 350 руб. в месяц, комплексное предложение ТВ + Интернет за 333 руб. в месяц, акция «моно ТВ» за 250 руб. в месяц. Дополнительная информация по тел. 8 800 333 7000.