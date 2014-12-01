Число новых заражений ВИЧ может вырасти на 20%

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: за последние три десятилетия он унес более 36 миллионов человеческих жизней. Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары — здесь почти каждый двадцатый взрослый человек имеет ВИЧ. В этом регионе живет 69% всех людей с ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)поражает иммунную систему и ослабляет системы контроля и защиты людей от инфекций и некоторых типов рака.
Вирус разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток, поэтому у инфицированных людей постепенно развивается иммунодефицит. Иммунодефицит приводит к повышенной чувствительности к широкому ряду инфекций и болезней, которым могут противостоять люди со здоровыми иммунными системами. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который может развиться через 2–15 лет.
Внешне отличить, инфицирован человек или нет — невозможно. Человек может чувствовать себя хорошо и выглядеть абсолютно здоровым несколько лет. В это время многие, не зная, что они заражены, передают вирус другим людям.
Единственная возможность определить инфицирован человек или нет — это исследование крови на ВИЧ.
Как сообщает пресс-служба Центра профилактики и борьбы со СПИД, в Тюменской области зарегистрировано 15896 случаев ВИЧ- инфекции. За 11 месяцев 2014 года в области зарегистрировано 1333 случаев, темп прироста за 11 месяцев текущего года составил + 12,2%, в 2013 году было + 10,6 %).
Количество новых случаев заражения ВИЧ в России по итогам 2014 года может на 20% превысить прошлогодние показатели, при этом ни в России, ни в мире в ближайшие годы не появится эффективной вакцины против вируса. Об этом заявил РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик Российской академии медицинских наук Вадим Покровский.
Фото: demonhost.info