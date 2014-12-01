Число новых заражений ВИЧ может вырасти на 20%

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: за последние три десятилетия он унес более 36 миллионов человеческих жизней. Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары — здесь почти каждый двадцатый взрослый человек имеет ВИЧ. В этом регионе живет 69% всех людей с ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)поражает иммунную систему и ослабляет системы контроля и защиты людей от инфекций и некоторых типов рака.