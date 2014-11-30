Россияне стали терпимее к бродягам и алкоголикам

Сегодня россияне проявляют больше терпимости к бродягам. Индекс толерантности к ним вырос в два раза: с 31 пункта в 1989 году до 65 пунктов в 2014. Также россияне стали снисходительнее к алкоголикам — показатель прибавил 23 пункта (с 41 до 64 пунктов). Кроме того, опрошенные стали мягче высказываться о женщинах, занимающихся проституцией — индекс терпимости вырос с минус 24 пунктов до 1 пункта.
Заметнее всего изменилось отношение россиян к людям, родившимся неполноценными — индекс вырос в 3,5 раза (с 22 до 79 пунктов). Существенно улучшилось отношение и к больным СПИДом. По сравнению с 1989 годом индекс толерантности увеличился в два раза (с 25 до 49 пунктов). Вместе с тем, отношение к нищим за последние 25 лет не изменилось. Впрочем, уровень терпимости к ним достаточно высок — 79 пунктов. Большинство участников опроса (81 процент) считает, что им следует оказывать помощь. Отношение к наркоманам в обществе также мало изменилось. Но, в отличие от нищих, уровень терпимости к этой группе остается очень низким — два пункта в 1989 и четыре в 2014 году.
Индекс толерантности общества к гомосексуалам по-прежнему находится в отрицательной зоне, но все же за 25 лет он улучшился на несколько пунктов: минус 34 пункта в 1989 против минус 28 в 2014 году. Изолировать их от общества предлагают 37 процентов опрошенных (среди пожилых людей — 44 процента, среди молодежи — 33 процента).
За четверть века россияне стали менее терпимы только к людям, имеющим психические отклонения (с 39 до 21 пункта), и к сектантам (с 24 до минус 30 пунктов). Изолировать последних от общества сегодня предлагают 40 процентов опрошенных, тогда как 25 лет назад таких было только 7 процентов.
Фото: http://sirotinka.ru