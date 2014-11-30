Россияне стали терпимее к бродягам и алкоголикам

Заметнее всего изменилось отношение россиян к людям, родившимся неполноценными — индекс вырос в 3,5 раза (с 22 до 79 пунктов). Существенно улучшилось отношение и к больным СПИДом. По сравнению с 1989 годом индекс толерантности увеличился в два раза (с 25 до 49 пунктов). Вместе с тем, отношение к нищим за последние 25 лет не изменилось. Впрочем, уровень терпимости к ним достаточно высок — 79 пунктов. Большинство участников опроса (81 процент) считает, что им следует оказывать помощь. Отношение к наркоманам в обществе также мало изменилось. Но, в отличие от нищих, уровень терпимости к этой группе остается очень низким — два пункта в 1989 и четыре в 2014 году.