Россиян призывают поддерживать отечественного производителя

По словам Шувалова, при реализации плана импортозамещения Россия не будет зависеть от падения мировых цен на нефть и вызванных этим колебаний курса рубля.
«Одно из основных обязательств правительства — разработать и реализовать план по импортозамещению», — зависеть от внешней конъюнктуры», — добавил Шувалов. «Тогда нам никакие проблемы, связанные с изменением курса рубля, не будут страшны, или с падающей ценой на нефть, потому что произведенное в России не так будет зависеть от внешней конъюнктуры», — добавил Шувалов.
Тема импортозамещения стала наиболее актуальна в России после того, как ряд стран мира в связи с присоединением Крыма к РФ в марте этого года и позицией Кремля в конфликте на востоке Украины ввел против Москвы экономические санкции. В ответ Москва в августе ввела эмбарго на поставку на российский рынок ряда продовольственных товаров из США, Евросоюза, Канады.
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