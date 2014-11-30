Россиян призывают поддерживать отечественного производителя

Тема импортозамещения стала наиболее актуальна в России после того, как ряд стран мира в связи с присоединением Крыма к РФ в марте этого года и позицией Кремля в конфликте на востоке Украины ввел против Москвы экономические санкции. В ответ Москва в августе ввела эмбарго на поставку на российский рынок ряда продовольственных товаров из США, Евросоюза, Канады.