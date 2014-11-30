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Россиян призывают поддерживать отечественного производителя

30 ноября 2014, 13:27
Первый вице-премьер Игорь Шувалов призвал россиян ориентироваться на продукцию отечественного производителя. «Нужно научиться как можно больше производить и потреблять отечественное», — заявил он.

По словам Шувалова, при реализации плана импортозамещения Россия не будет зависеть от падения мировых цен на нефть и вызванных этим колебаний курса рубля.

«Одно из основных обязательств правительства — разработать и реализовать план по импортозамещению», — зависеть от внешней конъюнктуры», — добавил Шувалов. «Тогда нам никакие проблемы, связанные с изменением курса рубля, не будут страшны, или с падающей ценой на нефть, потому что произведенное в России не так будет зависеть от внешней конъюнктуры», — добавил Шувалов.

Тема импортозамещения стала наиболее актуальна в России после того, как ряд стран мира в связи с присоединением Крыма к РФ в марте этого года и позицией Кремля в конфликте на востоке Украины ввел против Москвы экономические санкции. В ответ Москва в августе ввела эмбарго на поставку на российский рынок ряда продовольственных товаров из США, Евросоюза, Канады.

Фото: http://www.kharkovforum.com

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