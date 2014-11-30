Путин ужесточил условия сдачи ЕГЭ по русскому языку

В июне 2014 года Рособрнадзор установил минимальные баллы по русскому языку и математике при приеме на обучение в вузы. Несмотря на то, что ранее порог оценки по русскому был снижен до 24 баллов, по математике — до 20 баллов, минимум для вузов остался на уровне прошлого года — 36 баллов по русскому языку и 24 балла по математике.