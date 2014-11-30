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Путин ужесточил условия сдачи ЕГЭ по русскому языку

30 ноября 2014, 13:03
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 20 декабря обеспечить повышение минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы. Текст поручения главы государства размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, в тот же срок кабмину предстоит обеспечить «дифференциацию указанного минимального количества баллов в зависимости от специальности и направления подготовки высшего образования исходя из необходимости приема на обучение по образовательной программе высшего образования соответствующей направленности наиболее способных и подготовленных лиц».

Президент также потребовал, чтобы к 1 июня 2015 года правительство и российский Союз ректоров представили «предложения по формированию ежегодного национального рейтинга организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования».

В июне 2014 года Рособрнадзор установил минимальные баллы по русскому языку и математике при приеме на обучение в вузы. Несмотря на то, что ранее порог оценки по русскому был снижен до 24 баллов, по математике — до 20 баллов, минимум для вузов остался на уровне прошлого года — 36 баллов по русскому языку и 24 балла по математике.

Фото: http://www.giport.ru

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