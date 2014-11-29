Тюменская глубинка удивит иностранцев природой и архитектурой

Споры вызвал вопрос о направленности маршрута: делать упор на памятники культуры или на природные богатства. Было отмечено, что архитектурное достояние региона подверглось некачественной реставрации и на данный момент не может быть показано представителям ЮНЕСКО. Например, золотые купола Сретенского собора Ялуторовска — пример плохой реконструкции: яркий золотой цвет не соответствует скромному сибирскому стилю. Участники встречи попытались найти золотую середину между культурой, историей и эко-туризмом. В итоге было решено, что включить в маршрут необходимо все, чем богата Сибирь — это и архитектурные памятники, и исторические места, и природа.