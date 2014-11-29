Тюменская глубинка удивит иностранцев природой и архитектурой

В пятницу, 28 ноября, в ТюмГУ прошло заседание рабочей группы по разработке туристского маршрута, цель которого — представить Тюменскую область на мировой арене со стороны ЮНЕСКО. Тобольск, Ялуторовск и Ишим готовы в недалеком будущем принять иностранных гостей в сибирской глубинке, известной уникальными природой и архитектурой.
Всего в совещании приняли участие около тридцати человек, среди которых были представители исполнительных органов власти, вузов области, туристской индустрии, экскурсоводы, музейные работники, художники и общественные деятели. На заседании обсуждали, что включить в международный маршрут и что показать туристам.
Среди объектов были названы Тобольский кремль, туристский комплекс «Абалак» и Абалакский мужской монастырь, Ялуторовский острог, Сретенский собор, дом декабриста Якушкина, водно-болотные угодья Ишима и др. Были предложены пешие прогулки, представляющие тюменское зодчество, и ночные экскурсии с фонариками по местам дореволюционной Тюмени.
Споры вызвал вопрос о направленности маршрута: делать упор на памятники культуры или на природные богатства. Было отмечено, что архитектурное достояние региона подверглось некачественной реставрации и на данный момент не может быть показано представителям ЮНЕСКО. Например, золотые купола Сретенского собора Ялуторовска — пример плохой реконструкции: яркий золотой цвет не соответствует скромному сибирскому стилю. Участники встречи попытались найти золотую середину между культурой, историей и эко-туризмом. В итоге было решено, что включить в маршрут необходимо все, чем богата Сибирь — это и архитектурные памятники, и исторические места, и природа.
Заведующая кафедрой сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Института наук о Земле ТюмГУ Наталья Балюк отметила, что работы предстоит много: «Здесь должен быть представлен и интерес сельских и муниципальных образований, и глав районов. Мы должны менять сознание людей, живущих на этих территориях, потому что мы делаем великое дело, и нам всем необходимо объединиться».
Маршрут носит название «Мировое культурное достояние. Диалог культур, диалог цивилизаций». И действительно, Сибирь все больше и больше привлекает внимание мировой общественности. В бесконечных лесах кроется огромное культурное наследие. Кроме того, образ российской провинции является важной частью национального образа страны.
Напомним, что два месяца назад был подписан меморандум между Тюменью и Урало-Сибирской федерацией ЮНЕСКО. Первый маршрут, разработанный в октябре ткущего года, проходит по Тюмени и включает набережную Туры, Историческую площадь, Свято-Троицкий монастырь, Цветной бульвар с цирком и парком аттракционов, главный корпус ТюмГАСУ и другие памятники истории и архитектуры.
Алена Нечетова
Фото из группы Ялуторовского острога/vk.com