18-летний водитель сбил пожилую пару

В Тюмени двое пожилых пешеходов были сбиты вчера днем на улице Широтной в районе дома № 17. 74-летний дедушка и 75-летняя бабушка переходили улицу вне пешеходного перехода. Они попали под колеса «Лады», которой управлял 18-летний водитель, со стажем за рулем три месяца. Как пояснили в ГИБДД Тюменской области, водители в двух рядах остановились, чтобы пропустить пожилых людей, а начинающий водитель в третьем ряду — нет. Молодой человек пояснил, что не сразу заметил пешеходов, к тому же дорога была скользкой. Пострадавшие получили тяжелые травмы: у обоих переломы бедра, у женщины также перелом плеча и травма головы.