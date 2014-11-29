18-летний водитель сбил пожилую пару

Девять дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области в пятницу, 28 ноября. В них пострадали десять человек.
В Тюмени двое пожилых пешеходов были сбиты вчера днем на улице Широтной в районе дома № 17. 74-летний дедушка и 75-летняя бабушка переходили улицу вне пешеходного перехода. Они попали под колеса «Лады», которой управлял 18-летний водитель, со стажем за рулем три месяца. Как пояснили в ГИБДД Тюменской области, водители в двух рядах остановились, чтобы пропустить пожилых людей, а начинающий водитель в третьем ряду — нет. Молодой человек пояснил, что не сразу заметил пешеходов, к тому же дорога была скользкой. Пострадавшие получили тяжелые травмы: у обоих переломы бедра, у женщины также перелом плеча и травма головы.
Утром на пешеходном переходе на улице Энергетиков автомобилем сбита 21-летняя студентка, девушка получила ушибы ног. Пострадавшая упала, к ней подошла девушка-водитель. Она довезла студентку до ее вуза и уехала, не сообщив о случившемся в ГИБДД. Теперь водитель разыскивается сотрудниками ГИБДД.
В селе Нижняя Тавда пьяный водитель на автомобиле «Тойота» сбил 21-летнюю девушку. Девушка получила ушибы.
Кроме того, две аварии произошли на федеральных автодорогах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск. В обоих случаях водители при выборе скорости не учли дорожные и погодные условия. В этих ДТП пострадали два человека.
Вчера за превышение скорости на дорогах области к административной ответственности инспекторами ДПС привлечены 144 водителя. Кроме того, более 200 фактов превышения скорости выявлено приборами автоматической видеофиксации нарушений.