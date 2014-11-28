В дома на Текстильной и Профсоюзной вернули тепло и горячую воду

А вот тюменец Николай рассказал нам о возможном прорыве трубопровода во дворе своего дома. «В 8 часов утра у дома № 13 по улице Геологоразведчиков сильно парило. Стало ясно — прорвало трубу. Но горячая вода в квартирах еще была, — пишет он, — Было ли отключение днем, я сказать не могу, но около двух часов дня место парения уже было вскрыто и обнесено ограждением — наверное, что-то делают».