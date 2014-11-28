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В дома на Текстильной и Профсоюзной вернули тепло и горячую воду

28 ноября 2014, 17:47
В редакцию портала «Наш Город» обратились несколько наших читателей с жалобами на отсутствие в домах горячей воды и тепла, а также на обильный пар, выходящий из канализационного люка.

Один из читателей пожаловался на отсутствие отопления в доме № 32 по улице Профсоюзной. По словам мужчины, жильцам дома пришлось провести два дня в неотапливаемых помещениях.

С похожей проблемой обратился и Герман — житель дома № 5 по улице Текстильной. «С 14:00 27 ноября по настоящее время жители домов по ул Текстильная Ленинского района оказались без отопления и без горячей воды. Такие аварии повторяются часто в последнее время — в начале ноября два дня не было никакой воды и отопления. Инженерные сети в этом районе изношены», — пишет он.

А вот тюменец Николай рассказал нам о возможном прорыве трубопровода во дворе своего дома. «В 8 часов утра у дома № 13 по улице Геологоразведчиков сильно парило. Стало ясно — прорвало трубу. Но горячая вода в квартирах еще была, — пишет он, — Было ли отключение днем, я сказать не могу, но около двух часов дня место парения уже было вскрыто и обнесено ограждением — наверное, что-то делают».

Как сообщила пресс-секретарь «Тепло Тюмени» — филиала ОАО «СУЭНКО» Мария Касьян, все повреждения по указанным адресам уже устранены. Тепло и горячая вода уже вернулись в дома жителей города.

#Новости#Тепло Тюмени#ЖКХ#Маша#Общество
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