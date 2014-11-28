В дома на Текстильной и Профсоюзной вернули тепло и горячую воду

Один из читателей пожаловался на отсутствие отопления в доме № 32 по улице Профсоюзной. По словам мужчины, жильцам дома пришлось провести два дня в неотапливаемых помещениях.
С похожей проблемой обратился и Герман — житель дома № 5 по улице Текстильной. «С 14:00 27 ноября по настоящее время жители домов по ул Текстильная Ленинского района оказались без отопления и без горячей воды. Такие аварии повторяются часто в последнее время — в начале ноября два дня не было никакой воды и отопления. Инженерные сети в этом районе изношены», — пишет он.
А вот тюменец Николай рассказал нам о возможном прорыве трубопровода во дворе своего дома. «В 8 часов утра у дома № 13 по улице Геологоразведчиков сильно парило. Стало ясно — прорвало трубу. Но горячая вода в квартирах еще была, — пишет он, — Было ли отключение днем, я сказать не могу, но около двух часов дня место парения уже было вскрыто и обнесено ограждением — наверное, что-то делают».
Как сообщила пресс-секретарь «Тепло Тюмени» — филиала ОАО «СУЭНКО» Мария Касьян, все повреждения по указанным адресам уже устранены. Тепло и горячая вода уже вернулись в дома жителей города.