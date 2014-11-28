У полицейского нашли несколько граммов наркотика

«По данному факту начальником УМВД России по Тюменской области генерал-майором полиции Юрием Алтыновым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дикредитирующим основаниям и привлечен к установленной законом ответственности. Кроме того, в отношении его непосредственных руководителей будут приняты самые жесткие дисциплинарные меры», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.