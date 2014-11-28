У полицейского нашли несколько граммов наркотика

У сотрудника УМВД России по г. Тюмени нашли наркотик, который он купил для личного потребления. В настоящее время проводится служебная проверка. Полицейскому грозят увольнение из органов внутренних дел и наказание согласно Уголовному кодексу.
Автомобиль ВАЗ-2113 под управлением находящегося на выходном сотрудника УМВД России по г. Тюмени был остановлен накануне утром на 40 км автодороги «Тюмень-Омск» в ходе реализации оперативной информации, сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Тюменской области во взаимодействии с региональным УФСКН. В ходе досмотра машины полицейские изъяли 3,2 грамма наркотического вещества синтетического происхождения. По словам задержанного сотрудника правоохранительных органов, он приобрел наркотик у неустановленного лица для личного потребления.
В настоящее время обстоятельства преступления уточняются.
«По данному факту начальником УМВД России по Тюменской области генерал-майором полиции Юрием Алтыновым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дикредитирующим основаниям и привлечен к установленной законом ответственности. Кроме того, в отношении его непосредственных руководителей будут приняты самые жесткие дисциплинарные меры», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.