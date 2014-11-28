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Соседи боятся жаловаться на курильщиков в подъездах

28 ноября 2014, 15:00
В подъездах тюменских многоэтажек курить нельзя. Штраф -500 рублей. Но сообщить о правонарушении соседа может лишь другой сосед, чего он делать зачастую не желает.

В Государственной жилищной инспекции Тюменской области за год поступило лишь 3 сигнала о курильщиках в подъездах. И только одного из них в итоге оштрафовали.

«С доказательной базой по этому вопросу дело обстоит очень плохо, — пояснила главный госинспектор Тюменской области Лариса Борвицкая. — Нам нужны свидетели, материалы видеонаблюдения или фотофиксации, но соседи подтверждать не желают — боятся мести». В этой части больше полномочий у полиции, считает она, — они могут потребовать паспорт, составить протокол на месте.

Напомним, полномочия по составлению протокола о правонарушении есть и у жилищной инспекции, тем не менее, закон сразу был обречен на провал: «сдать» соседа может лишь сосед, а в условиях дальнейшего проживания на одной территории это практически невозможно.

По информации УМВД по городу Тюмени, за 9 месяцев года составлено 677 протоколов на курильщиков, 60 из них — за курение на детских площадках.

В жилищную же инспекцию чаще жалуются на ненадлежащее содержание жилого фонда. К концу ноября число жалоб составило 8300.

#Новости#Госжилинспекция#Курение#Соседи#Женя#Общество
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