Проблемы школьников с математикой решат за счет новых учебников

Он добавил, что для повышения уровня знаний детей также важно повышать квалификацию их учителей и приглашать к работе в школах профессоров вузов. По его мнению, необходимым является и организация кружков и различных математическим олимпиад в каждом городе и селе, чтобы повышать интерес ребят к предмету.