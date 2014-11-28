Проблемы школьников с математикой решат за счет новых учебников

«Разработка новых учебников по математике является важнейшей стратегической линией. Мы сейчас больше говорим об учебниках истории, что тоже важно, однако учебники по математике не менее значимы, — считает Садовничий. — Подготовка новых современных учебников должна являться приоритетом в развитии математического образования».
Он добавил, что для повышения уровня знаний детей также важно повышать квалификацию их учителей и приглашать к работе в школах профессоров вузов. По его мнению, необходимым является и организация кружков и различных математическим олимпиад в каждом городе и селе, чтобы повышать интерес ребят к предмету.
«Важным вопросом является и разработка мер поддержки сильных учителей математики, которые сейчас очень нужны стране и нашему будущему. К примеру, можно было бы подумать об учреждении каких-то специальных грантов», — заключил академик.
27 ноября поступили итоги первого национального исследования качества образования — специалисты Рособрнадзора при помощи проведения контрольных работ изучали уровень подготовки школьников 5–7 классов.
Было установлено, что у существенной доли учащихся седьмых классов он недостаточен для успешного продолжения образования по математике и естественно-научным предметам. «Эти ученики имеют высокий риск неуспешности на экзаменах за курс основной школы и за курс полной средней школы», — отмечается в документе.
Госэкзамен по математике базового уровня, как и ЕГЭ по русскому языку, является обязательным для российских выпускников для сдачи в 2015 году.
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