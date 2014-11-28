Пешеход впал в кому после ДТП

Тяжелыми травмами и комой закончилось вчера, 27 ноября, для пожилого мужчины нарушение правил дорожного движения. 51-летний пешеход попытался перейти улицу Республики напротив ДК «Строитель» на красный сигнал светофора.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, тюменец был сбит автомобилем «Лада» девятой модели. Сейчас он находится в коме.
Еще два пешехода пострадали накануне в поселке Голышмановский и в Тобольске. 5-летний мальчик в поселке Голышмановский выбежал на дорогу и ударился в заднюю часть машины, ребенок получил ушибы. Его папа только что забрал сына из садика, шел рядом, нес на руках второго ребенка, когда старший мальчик неожиданно побежал в сторону дороги.
37-летний пешеход получил тяжелую травму в Тобольске. Мужчина попытался перейти вне перехода улицу Трудовую, был сбит автомобилем КамАЗ. У пешехода несколько переломов, он госпитализирован.