Пешеход впал в кому после ДТП

Еще два пешехода пострадали накануне в поселке Голышмановский и в Тобольске. 5-летний мальчик в поселке Голышмановский выбежал на дорогу и ударился в заднюю часть машины, ребенок получил ушибы. Его папа только что забрал сына из садика, шел рядом, нес на руках второго ребенка, когда старший мальчик неожиданно побежал в сторону дороги.