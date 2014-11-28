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На трассе Тюмень — Омск замерз большегруз

28 ноября 2014, 18:12
Сегодня ночью, 28 ноября, на 598 км автодороги Тюмень-Омск замерз большегруз. Водитель в течение часа пытался самостоятельно отогреть автомобиль, но у него ничего не вышло.

Сотрудники ГИБДД заметили стоящий на дороге большегрузный автомобиль Volvo около полуночи. Водитель, 45-летний мужчина, житель Пензенской области, пояснил, что уже в течение часа пытается отогреть транспорт различными способами, но все бесполезно. У автомобиля из-за низкой температуры замерзло дизтопливо. За это время «дальнобойщик» сам изрядно успел подмерзнуть.

Самостоятельно завести автомобиль не удалось, сообщили в пресс-службе ГИБДД Омской области. Инспекторы позаботились о технике и помогли отбуксировать автомобиль в теплый бокс, откуда уже после работы специалистов, мужчина сможет продолжить свой путь.

#Новости#Морозы#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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