На трассе Тюмень — Омск замерз большегруз

Сотрудники ГИБДД заметили стоящий на дороге большегрузный автомобиль Volvo около полуночи. Водитель, 45-летний мужчина, житель Пензенской области, пояснил, что уже в течение часа пытается отогреть транспорт различными способами, но все бесполезно. У автомобиля из-за низкой температуры замерзло дизтопливо. За это время «дальнобойщик» сам изрядно успел подмерзнуть.