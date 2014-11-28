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Местные власти в РФ будут сами назначать начало отопительного сезона

28 ноября 2014, 10:22
Минстрой России предлагает передать на местный уровень в РФ право принимать решение о начале отопительного сезона, сказал в четверг на заседании правительства министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает «РИА Новости», сегодня отопительный сезон в жилых домах в российских регионах начинается после пятидневного периода со среднесуточной температурой ниже 8 градусов, что фактически приводит к целой «холодной неделе» в квартирах.

По словам министра, его ведомство разработало проект федерального закона, наделяющего районные власти в субъектах РФ функцией по организации теплоснабжения в границах соответствующего района, а региональные власти — полномочиями по координации и контролю.

Михаил Мень также добавил, что законопроектом предусмотрена административная ответственность за нарушение правил оценки готовности к отопительному периоду и представление недостоверной информации о готовности к зиме.

Законопроект может быть принят Госдумой в весеннюю сессию 2015 года, добавил чиновник.

Фото: kirmayak.ru

#Новости#Отопительный сезон#Тюмень#Саша#Общество
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