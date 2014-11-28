Местные власти в РФ будут сами назначать начало отопительного сезона

Как сообщает «РИА Новости», сегодня отопительный сезон в жилых домах в российских регионах начинается после пятидневного периода со среднесуточной температурой ниже 8 градусов, что фактически приводит к целой «холодной неделе» в квартирах.
По словам министра, его ведомство разработало проект федерального закона, наделяющего районные власти в субъектах РФ функцией по организации теплоснабжения в границах соответствующего района, а региональные власти — полномочиями по координации и контролю.
Михаил Мень также добавил, что законопроектом предусмотрена административная ответственность за нарушение правил оценки готовности к отопительному периоду и представление недостоверной информации о готовности к зиме.
Законопроект может быть принят Госдумой в весеннюю сессию 2015 года, добавил чиновник.
Фото: kirmayak.ru