ГИБДД ищет водителя, сбежавшего с места аварии

Одна из аварий произошла ночью на объездной дороге в районе улицы Барнаульской. Там столкнулись «Нива» и грузовик MAN с полуприцепом. Как сообщает областная ГИБДД, причиной аварии стало нарушение дистанции водителем «Нивы». 48-летний водитель этого автомобиля лишен права управления транспортом, но сел за руль автомобиля. Он получил ушиб лба.