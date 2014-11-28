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ГИБДД ищет водителя, сбежавшего с места аварии

28 ноября 2014, 12:04
В четверг, 27 ноября, на перекрестке улиц Чайковского и Сосьвинской «Жигули» шестой модели выехали на встречную полосу и столкнулись с Toyota Vitz. Водитель «шестерки» бросил машину и убежал с места аварии.

28-летний водитель иномарки получил ушиб руки. Личность водителя «Жигулей» устанавливается. Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло шесть дорожных аварий. В них пострадали шесть человек.

Одна из аварий произошла ночью на объездной дороге в районе улицы Барнаульской. Там столкнулись «Нива» и грузовик MAN с полуприцепом. Как сообщает областная ГИБДД, причиной аварии стало нарушение дистанции водителем «Нивы». 48-летний водитель этого автомобиля лишен права управления транспортом, но сел за руль автомобиля. Он получил ушиб лба.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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