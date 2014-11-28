Форель и семгу заменяют неркой и чавычей

«Изначально, когда были введены определенные санкции на некоторые виды рыб, на ввоз продукции из европейских стран, мы успокоили тюменцев тем, что на их столах в любом случае всегда будет вкусная и доступная по ценам рыба. Этим путем мы сегодня и движемся. На областной выставке „Золотая осень — 2014“ мы представили дальневосточную рыбу, которая ничуть не хуже, чем ввозимая когда-то семга или форель. Сейчас мы предлагаем тюменцам кижуча, нерку, чавычу — это красная, очень вкусная рыба, которая водится в российских водоемах. Помимо этого мы расширяем ассортимент тихоокеанской сельди, а раньше были нацелены на атлантическую, которую покупали, в основном, в Норвегии и Дании. Я думаю, что таких глобальных сбоев по поставкам продукции и финансовым изменениям больше не будет, мы стабильно доработаем год и начнем работать в следующем. Цели 2015 года — выдержать качество, обеспечить себя сырьем. Сейчас наша ставка на рыборазведение в озерах Тюменской области. Так, например, у нас есть завод замкнутого рыбоводства, на котором мы выпускаем теплолюбивую тилапию. Но сырья все равно не хватает, поэтому нам хотелось бы расширять именно этот сектор рыбоводства, в чем мы надеемся на помощь правительства Тюменской области», — сказал Руслан Цицкиев.