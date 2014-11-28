Форель и семгу заменяют неркой и чавычей

О том, как приходится приспосабливаться к современным реалиям рыбным хозяйствам, рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев: «Многие предприятия специализировались, в основном, на переработке океанической, морской, озерной рыбы, и той, которую выращивали сами. Но их работа зависит от рынка и от покупательского спроса. К сожалению, изменения в мире финансов, связанные с ростом евро и доллара, с запретами на ввоз определенных видов продукции, на которые мы были сориентированы и ориентировали своих покупателей, дают негативный эффект. Однако посыпать голову пеплом нет оснований».
«Изначально, когда были введены определенные санкции на некоторые виды рыб, на ввоз продукции из европейских стран, мы успокоили тюменцев тем, что на их столах в любом случае всегда будет вкусная и доступная по ценам рыба. Этим путем мы сегодня и движемся. На областной выставке „Золотая осень — 2014“ мы представили дальневосточную рыбу, которая ничуть не хуже, чем ввозимая когда-то семга или форель. Сейчас мы предлагаем тюменцам кижуча, нерку, чавычу — это красная, очень вкусная рыба, которая водится в российских водоемах. Помимо этого мы расширяем ассортимент тихоокеанской сельди, а раньше были нацелены на атлантическую, которую покупали, в основном, в Норвегии и Дании. Я думаю, что таких глобальных сбоев по поставкам продукции и финансовым изменениям больше не будет, мы стабильно доработаем год и начнем работать в следующем. Цели 2015 года — выдержать качество, обеспечить себя сырьем. Сейчас наша ставка на рыборазведение в озерах Тюменской области. Так, например, у нас есть завод замкнутого рыбоводства, на котором мы выпускаем теплолюбивую тилапию. Но сырья все равно не хватает, поэтому нам хотелось бы расширять именно этот сектор рыбоводства, в чем мы надеемся на помощь правительства Тюменской области», — сказал Руслан Цицкиев.
Фото: http://www.zoosite.com.ua