Facebook поделится персональными данными россиян без их разрешения

Facebook также раскрыл перечень персональных данных, которые собирает. Это перечень включает в себя всю активность людей в соцсети: опубликованные посты, переписка с другими пользователям соцсети, данные о местоположении человека, личные данные при регистрации самого пользователя и лиц, которые общаются с ним. Соцсеть собирает и хранит с возможностью передачи упомянутым выше третьим лицам данные о платежах пользователя в соцсети, сведения о номере его банковской карты и прочую информацию о ней, а также данные о счетах, на которые переводились платежи, и адресах доставки товаров.