Facebook поделится персональными данными россиян без их разрешения

Согласно уведомлению, человек будет считаться согласным с новой политикой, если после 1 января 2015 года продолжит пользоваться соцсетью и ее сервисами. Об этом сообщает «Лента. Ру».
В новой редакции политики указано, с кем Facebook будет делиться персональными данными своих пользователей. Это службы рекламы и аналитические компании, операторы связи и другие поставщики услуг для Facebook. Кроме того, данные пользователей Facebook будет передавать своим партнерам — владельцам интернет-сайтов и приложений для мобильных устройств, а также другим компаниям, чьи товары или услуги приобретают пользователи соцсети.
Facebook также передаст данные пользователей госорганам, если сочтет, что их запрос юридически обоснован.
При этом соцсеть не будет спрашивать у каждого своего пользователя согласия на передачу его персональных данных. Facebook будет по умолчанию считать, что на это согласны все, кто является его пользователями после 1 января.
Facebook также раскрыл перечень персональных данных, которые собирает. Это перечень включает в себя всю активность людей в соцсети: опубликованные посты, переписка с другими пользователям соцсети, данные о местоположении человека, личные данные при регистрации самого пользователя и лиц, которые общаются с ним. Соцсеть собирает и хранит с возможностью передачи упомянутым выше третьим лицам данные о платежах пользователя в соцсети, сведения о номере его банковской карты и прочую информацию о ней, а также данные о счетах, на которые переводились платежи, и адресах доставки товаров.
Предметом сбора соцсетью являются, кроме того, контактные данные самого пользователя, причем не только те, которые он вводит при регистрации, но и которые передаются им или другими пользователями через внутренний мессенджер Facebook. Сбору подлежат и данные из адресных книг смартфонов или планшетов, если пользователь синхронизирует их с Facebook.
В конце прошедшего года Руслан Гаттаров, бывший тогда сенатором, заявил, что соцсеть должна привести политику использования персональных данных россиян в соответствие с российским законом. Это требовало бы получения от каждого пользователя однозначно выраженного согласия на сбор, использование его данных и передачу их третьим лицам. Однако объявленная теперь новая политика соцсети таких положений не содержит.
Фото: greensmm.livejournal.com