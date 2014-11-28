Действие программы маткапитала могут продлить до 2025 года

В Общественной палате (ОП) РФ предлагают продлить сроки предоставления материнского капитала до 2025 года, такое предложение содержится в проекте доклада ОП о состоянии гражданского общества за 2014 год, который будет представлен в пятницу на заседании палаты.