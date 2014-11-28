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Действие программы маткапитала могут продлить до 2025 года

28 ноября 2014, 12:11
В Общественной палате (ОП) РФ предлагают продлить сроки предоставления материнского капитала до 2025 года, такое предложение содержится в проекте доклада ОП о состоянии гражданского общества за 2014 год, который будет представлен в пятницу на заседании палаты.

«Продлить сроки предоставления материнского (семейного) капитала до 2025 года. Расширить возможности его использования — в первую очередь на лечение матери и ребёнка», — отмечается в проекте документа.

Общественники предлагают усовершенствовать законодательство и типовые регламенты в интересах молодых матерей, чтобы урегулировать вопросы совмещения воспитания детей с трудовой деятельностью, профессионального обучения (переобучения), удалённой трудовой занятости, доступности групп продлённого дня в школах.

В ОП считают необходимым популяризировать семейные ценности, традиционную семью, брак и многодетность. Для этих целей, по мнению общественников, нужно активнее задействовать мощные информационные ресурсы, в том числе главные общенациональные телевизионные каналы в прайм-тайм.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на его получение имеют матери, родившие второго и последующих детей. Средства материнского капитала могут расходоваться на улучшение жилищных условий, обучение детей или пенсионное обеспечение матери.

В целом число российских семей, получивших в Пенсионном фонде государственный сертификат на материнский капитал, на сегодня превышает 5,6 миллиона.

Фото: http://www.donnews.ru

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