Действие программы маткапитала могут продлить до 2025 года

«Продлить сроки предоставления материнского (семейного) капитала до 2025 года. Расширить возможности его использования — в первую очередь на лечение матери и ребёнка», — отмечается в проекте документа.
Общественники предлагают усовершенствовать законодательство и типовые регламенты в интересах молодых матерей, чтобы урегулировать вопросы совмещения воспитания детей с трудовой деятельностью, профессионального обучения (переобучения), удалённой трудовой занятости, доступности групп продлённого дня в школах.
В ОП считают необходимым популяризировать семейные ценности, традиционную семью, брак и многодетность. Для этих целей, по мнению общественников, нужно активнее задействовать мощные информационные ресурсы, в том числе главные общенациональные телевизионные каналы в прайм-тайм.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на его получение имеют матери, родившие второго и последующих детей. Средства материнского капитала могут расходоваться на улучшение жилищных условий, обучение детей или пенсионное обеспечение матери.
В целом число российских семей, получивших в Пенсионном фонде государственный сертификат на материнский капитал, на сегодня превышает 5,6 миллиона.
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