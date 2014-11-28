Дети или карьера? Половина тюменок выбирают второе

Пожертвовать карьерой ради семьи готова лишь каждая третья представительница прекрасного пола (32%). Так, например Ирина Федорова считает: «Нет в жизни ничего важнее детей. Я, например, сразу после университета устроилась в крупную тюменскую нефтяную компанию на отличную зарплату. Одни скажут, повезло, держись за это место. А я скажу — я туда и устроилась, чтобы уйти в декрет и получать приличное содержание. Я не стремлюсь работать там и строить сногсшибательную карьеру. Моему сыну уже 2 годика, а недавно я родила еще и дочку. Так что буду сидеть в декрете еще три года. Понимаю, что все мои профессиональные навыки за столько лет потеряются. Ну и что, я, может быть, еще и третьего рожу».