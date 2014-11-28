Дети или карьера? Половина тюменок выбирают второе

Ко Дню матери, который празднуется 28 ноября, рекрутинговый портал HeadHunter и исследовательский центр портала Работа@Mail. Ru выясняли, важна ли для современных женщин успешная карьера, готовы ли они ради нее пожертвовать созданием собственной семьи.
Оказалось, что абсолютное большинство жителей Тюмени уверены в важности построения карьеры для женщины. Так, почти половина представительниц прекрасной половины человечества (43%) считает, что в современном мире они могут полагаться исключительно на себя, и им не стоит пренебрегать перспективами карьерного роста.
К числу таких тюменок относится Татьяна Шуйская, которая говорит: «Я по профессии юрист, и для того, чтобы я могла назвать себя успешной в своем деле, должно пройти немало времени. Первый год я работала бесплатно, но зато в очень крупном банке. По прошествии трех лет работы я значительно выросла как специалист и теперь получаю высокую зарплату. Карьера только началась, и было бы глупым на этом этапе уходить в декрет. Хоть я и замужем, и мне уже 29 лет».
Большинство жителей Тюмени уверены в важности построения карьеры для женщины
Пожертвовать карьерой ради семьи готова лишь каждая третья представительница прекрасного пола (32%). Так, например Ирина Федорова считает: «Нет в жизни ничего важнее детей. Я, например, сразу после университета устроилась в крупную тюменскую нефтяную компанию на отличную зарплату. Одни скажут, повезло, держись за это место. А я скажу — я туда и устроилась, чтобы уйти в декрет и получать приличное содержание. Я не стремлюсь работать там и строить сногсшибательную карьеру. Моему сыну уже 2 годика, а недавно я родила еще и дочку. Так что буду сидеть в декрете еще три года. Понимаю, что все мои профессиональные навыки за столько лет потеряются. Ну и что, я, может быть, еще и третьего рожу».
Пожертвовать карьерой ради семьи готова лишь каждая третья представительница прекрасного пола
Рассуждая о влиянии семьи на работу, большинство опрошенных сошлись во мнении, что ни семья, ни дети не исключают успешного построения карьеры, однако 33% женщин и 28% мужчин уверены, что при их наличии карьера все же будет менее успешной. Стоит отметить, что мнения о возможности успешного совмещения семьи и карьеры значительно чаще придерживаются мужчины, нежели женщины (66% vs. 58%).
Между тем, некоторые компании уже готовы помогать своим сотрудницам, если они становятся перед нелегким выбором: дети или карьера? Так, Facebook и Apple предлагают своим сотрудницам, заморозить яйцеклетки за счет работодателя. Таким образом, женщины могут отложить рождение ребенка и потратить наиболее продуктивные годы на развитие в профессии.
Фото: http://playbarbie.ru