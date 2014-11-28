Большинство беженцев с Украины не определилось с российским гражданством

В регионе с 2013 года на постоянной основе действует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
С началом кризиса на востоке Украины, когда во многие регионы страны, включая Тюменскую область, хлынул поток беженцев, программа была скорректирована, дабы упростить порядок получения российского гражданства. Теперь для получения российского паспорта достаточно оформить временное убежище на территории региона. Теперь вся процедура с момента подачи заявления занимает три месяца.
«Малое число обращений, которое сейчас рассматривается, связано с тем, что украинцы не могут определиться, готовы ли они переселиться в Россию. У многих на Украине осталась не проданная недвижимость, остались родные. Все эти вопросы, разумеется, беспокоят граждан», — пояснила заместитель начальника регионального УФМС Светлана Цветкова.
В настоящее время значительная часть беженцев работает на территории области по патентной системе. Украинцы трудятся практически по всем специальностям, которые представлены на рынке труда: есть среди них врачи, учителя, работники сельского хозяйства и другие.
Отметим, что программа по содействию переселению в пилотном варианте действовала в Тюменской области с 2007 года. С принятием регионального варианта в 2013 году она приобрела некоторые особенности, в частности, местами для переселения соотечественников из-за рубежа определена сельская местность за исключением Тобольского и Тюменского района. Еще одно условие: обязательное трудоустройство переселенца по месту жительства. Правительство области на первоначальном этапе также может компенсировать расходы на найм жилья, однако, в дальнейшем переселенец обязан обеспечивать себя сам.
В конечном итоге за семь лет с начала работы программы возможностью обосноваться в Тюменской области воспользовались 2382 человека с членами семей. В 2014 году с начала года на ПМЖ из-за рубежа переехали 488 соотечественников, из них 169 — с Украины. Предсказуемо, большая их часть — русские из Казахстана и Украины, а также небольшой процент из других стран СНГ. Правда, нашлись среди переселенцев трое граждан дальнего зарубежья — из США и Израиля.