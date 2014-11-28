Большинство беженцев с Украины не определилось с российским гражданством

В конечном итоге за семь лет с начала работы программы возможностью обосноваться в Тюменской области воспользовались 2382 человека с членами семей. В 2014 году с начала года на ПМЖ из-за рубежа переехали 488 соотечественников, из них 169 — с Украины. Предсказуемо, большая их часть — русские из Казахстана и Украины, а также небольшой процент из других стран СНГ. Правда, нашлись среди переселенцев трое граждан дальнего зарубежья — из США и Израиля.