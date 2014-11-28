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Биатлониста Логинова отстранили от гонок из-за допинга

28 ноября 2014, 09:50
Биатлонист сборной России и Тюменской области Александр Логинов пропустит первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, который стартует в ближайшее воскресенье, 30 ноября. В крови спортсмена обнаружен запрещенный препарат, сообщает Союз биатлонистов России.

Как говорится в официальном сообщении СБР, допинг-проба была взята у спортсмена в ноябре 2013 года в течение внесоревновательного периода. СБР по просьбе спортсмена намерен запросить у IBU полный пакет документов для выяснения всех данных анализа, чтобы впредь не допускать подобных моментов. Пока же Александр отстранен от участия в соревнованиях.

Отметим, что заменять биатлониста на предстоящих международных стартах кем-либо не планируется. В составе мужской сборной на этапе Кубка мира в Швеции будет выступать шестеро россиян: свердловский биатлонист Антон Шипулин, петербуржец Дмитрий Малышко, тюменцы Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин и Александр Печенкин, а также спортсмен из Москвы Максим Цветков.

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