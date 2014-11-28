Биатлониста Логинова отстранили от гонок из-за допинга

Как говорится в официальном сообщении СБР, допинг-проба была взята у спортсмена в ноябре 2013 года в течение внесоревновательного периода. СБР по просьбе спортсмена намерен запросить у IBU полный пакет документов для выяснения всех данных анализа, чтобы впредь не допускать подобных моментов. Пока же Александр отстранен от участия в соревнованиях.