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В Тюмени исчезнут уличные кафе

27 ноября 2014, 10:00
Отдельно стоящих заведений общественного питания на улицах Тюмени больше не будет. Об этом сообщает заместитель директора департамента потребительского рынка Тюмени Александра Речкина.
Сюжет
Тюмень

Уже следующим летом на тюменских улицах не будет летних кафе под открытым небом. Уличные заведения общепита, не прилегающие к стационарным, оказались под запретом. Отныне перекусить на свежем воздухе можно будет только в летних верандах стационарных кафе и ресторанов.

По словам Александры Речкиной, такое решение было принято после многочисленных жалоб жителей Тюмени. Шум, доносящийся из летних кафе, доставлял горожанам неудобства. А также в этих заведениях нередко наблюдались антисанитарные условия, и для посетителей не были организованы туалеты.

Как утверждает Речкина, летние веранды при кафе и ресторанах, которых в Тюмени очень много, позволят создать для горожан разнообразное меню, а также будут содержаться в чистоте.

Отметим, этот запрет касается только тех заведений, которые находятся на муниципальной территории. Если территория частная, то ее хозяин может самостоятельно распоряжаться своим имуществом и размещать на своей территории любые объекты, в том числе, и уличные кафе.

Фото: http://biz911.ru

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