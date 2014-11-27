В Тюмени исчезнут уличные кафе

Уже следующим летом на тюменских улицах не будет летних кафе под открытым небом. Уличные заведения общепита, не прилегающие к стационарным, оказались под запретом. Отныне перекусить на свежем воздухе можно будет только в летних верандах стационарных кафе и ресторанов.
По словам Александры Речкиной, такое решение было принято после многочисленных жалоб жителей Тюмени. Шум, доносящийся из летних кафе, доставлял горожанам неудобства. А также в этих заведениях нередко наблюдались антисанитарные условия, и для посетителей не были организованы туалеты.
Как утверждает Речкина, летние веранды при кафе и ресторанах, которых в Тюмени очень много, позволят создать для горожан разнообразное меню, а также будут содержаться в чистоте.
Отметим, этот запрет касается только тех заведений, которые находятся на муниципальной территории. Если территория частная, то ее хозяин может самостоятельно распоряжаться своим имуществом и размещать на своей территории любые объекты, в том числе, и уличные кафе.
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