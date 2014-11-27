nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Госдуме одобрили закон о заморозке пенсионных накоплений на 2015 год

27 ноября 2014, 09:37
Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о продлении моратория на передачу пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды на 2015 год. В бюджет Пенсионного фонда России из федерального бюджета будет переведено на 307,4 миллиарда рублей меньше.

В пояснительной записке к документу, говорится, что «продление моратория не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц». Предполагается, что пенсии будут индексироваться в соответствии с действующим законодательством.

Законом также уточняются сроки выбора гражданами вариантов пенсионного обеспечения. Так, заявления о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, о переходе из Пенсионного фонда РФ в НПФ и, наоборот, из одного НПФ в другой, поданные в 2013–2014 годах, подлежат рассмотрению ПФР до 1 мая 2015 года.

Предложение заморозить пенсионные накопления еще на один год высказывали представители социального блока правительства (прежде всего, министр труда Максим Топилин и вице-премьер правительства Ольга Голодец) еще в августе 2014 года. Авторы этого предложения также говорили о необходимости совсем отменить накопительную пенсию и сделать пенсионную систему полностью солидарной.

Министры экономического блока выступали с критикой продления моратория. При этом министр финансов Антон Силуанов выражал уверенность в том, что мораторий продлен не будет. По его словам, в 2015 году средства в негосударственные пенсионные фонды должны были поступать.

Первоначально пенсионные накопления заморозили в сентябре 2013 года. Тогда были заморожены накопления граждан в НПФ на 2014 год. У клиентов пенсионных фондов были изъяты 244 миллиарда рублей. Правительство обещало передать эти средства негосударственным фондам после их вступления в систему гарантирования.

Практически все крупнейшие НПФ, на которые приходится более 80 процентов всех накоплений, акционировались и проходят проверки Центробанка.

Фото: http://24off.ru

#Новости#Госдума РФ#Россия#Пенсия#Пенсионный фонд#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25