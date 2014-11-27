В Госдуме одобрили закон о заморозке пенсионных накоплений на 2015 год

В пояснительной записке к документу, говорится, что «продление моратория не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц». Предполагается, что пенсии будут индексироваться в соответствии с действующим законодательством.
Законом также уточняются сроки выбора гражданами вариантов пенсионного обеспечения. Так, заявления о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, о переходе из Пенсионного фонда РФ в НПФ и, наоборот, из одного НПФ в другой, поданные в 2013–2014 годах, подлежат рассмотрению ПФР до 1 мая 2015 года.
Предложение заморозить пенсионные накопления еще на один год высказывали представители социального блока правительства (прежде всего, министр труда Максим Топилин и вице-премьер правительства Ольга Голодец) еще в августе 2014 года. Авторы этого предложения также говорили о необходимости совсем отменить накопительную пенсию и сделать пенсионную систему полностью солидарной.
Министры экономического блока выступали с критикой продления моратория. При этом министр финансов Антон Силуанов выражал уверенность в том, что мораторий продлен не будет. По его словам, в 2015 году средства в негосударственные пенсионные фонды должны были поступать.
Первоначально пенсионные накопления заморозили в сентябре 2013 года. Тогда были заморожены накопления граждан в НПФ на 2014 год. У клиентов пенсионных фондов были изъяты 244 миллиарда рублей. Правительство обещало передать эти средства негосударственным фондам после их вступления в систему гарантирования.
Практически все крупнейшие НПФ, на которые приходится более 80 процентов всех накоплений, акционировались и проходят проверки Центробанка.
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