В Госдуме одобрили закон о заморозке пенсионных накоплений на 2015 год

Законом также уточняются сроки выбора гражданами вариантов пенсионного обеспечения. Так, заявления о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, о переходе из Пенсионного фонда РФ в НПФ и, наоборот, из одного НПФ в другой, поданные в 2013–2014 годах, подлежат рассмотрению ПФР до 1 мая 2015 года.