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Тюменцев будут бесплатно учить фигурному катанию

27 ноября 2014, 15:46
Спортивные организаторы Тюмени открывают в декабре новое направление — бесплатные занятия по фигурному катанию. Проводиться они будут на открытой ледовой площадке СК «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49а) 3 раза в неделю под руководством молодого инструктора Юлии Шемякиной.

Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, в занятиях могут принимать участие горожане любого возраста. В настоящее время проводится набор в две группы, рассчитанных на двадцать человек в каждой. Согласно графику, катания под руководством инструктора будут проходить по средам и пятницам с 9.00 до 10.30 и с 10.30 до 12.00, в воскресенье — с 11.00 до 12–30 и с 12–30 до 14.00. Прокат коньков всех размеров также будет осуществляться бесплатно.

Помимо фигурного катания, в декабре на ледовых катках будут проводиться и традиционные зимние катания и бесплатный хоккей под руководством тренеров. Они будут организованы на 26 площадках. С подробным списком можно ознакомиться в приложении. Всего же в течение всего месяца работу с населением будут вести 149 спорторганизаторов на 166 спортплощадках. Вопросы об их работе можно задать в официальной группе «ВКонтакте».

Тем временем муниципальные службы уже начали заливку катков в областной столице. Напомним, всего на территории Тюмени будет 109 объектов такого рода, среди которых 89 — муниципальные.

К настоящему времени подготовлены уже 12 кортов и одна ледовая площадка. Процесс этот далеко не такой быстрый, как принято считать. Сначала проводится первичная заливка, чтобы избежать подтопления прилегающих территорий и сэкономить воду. Она проводится при -10 градусах. Наращивание ледовой подушки проводится в течение 15–20 дней. При должных погодных условиях в Тюмени первичная заливка и подготовка кортов завершится к 15 декабря.

#Новости#Массовый спорт#Физкультура#Катки#Фигурное катание#Алексей#Общество
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