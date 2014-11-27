Тюменцев будут бесплатно учить фигурному катанию

Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, в занятиях могут принимать участие горожане любого возраста. В настоящее время проводится набор в две группы, рассчитанных на двадцать человек в каждой. Согласно графику, катания под руководством инструктора будут проходить по средам и пятницам с 9.00 до 10.30 и с 10.30 до 12.00, в воскресенье — с 11.00 до 12–30 и с 12–30 до 14.00. Прокат коньков всех размеров также будет осуществляться бесплатно.