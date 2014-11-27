Тюменцев будут бесплатно учить фигурному катанию

Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, в занятиях могут принимать участие горожане любого возраста. В настоящее время проводится набор в две группы, рассчитанных на двадцать человек в каждой. Согласно графику, катания под руководством инструктора будут проходить по средам и пятницам с 9.00 до 10.30 и с 10.30 до 12.00, в воскресенье — с 11.00 до 12–30 и с 12–30 до 14.00. Прокат коньков всех размеров также будет осуществляться бесплатно.
Помимо фигурного катания, в декабре на ледовых катках будут проводиться и традиционные зимние катания и бесплатный хоккей под руководством тренеров. Они будут организованы на 26 площадках. С подробным списком можно ознакомиться в приложении. Всего же в течение всего месяца работу с населением будут вести 149 спорторганизаторов на 166 спортплощадках. Вопросы об их работе можно задать в официальной группе «ВКонтакте».
Тем временем муниципальные службы уже начали заливку катков в областной столице. Напомним, всего на территории Тюмени будет 109 объектов такого рода, среди которых 89 — муниципальные.
К настоящему времени подготовлены уже 12 кортов и одна ледовая площадка. Процесс этот далеко не такой быстрый, как принято считать. Сначала проводится первичная заливка, чтобы избежать подтопления прилегающих территорий и сэкономить воду. Она проводится при -10 градусах. Наращивание ледовой подушки проводится в течение 15–20 дней. При должных погодных условиях в Тюмени первичная заливка и подготовка кортов завершится к 15 декабря.