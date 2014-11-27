Тюменские гиревики-ветераны феерично выступили в Германии

Следует отметить, что медали тюменцам достались в условиях серьезной конкуренции. В этом году на первенстве было зарегистрировано рекордное количество стран-участниц и спортсменов. 540 гиревиков из 34 государств практически всего мира, исключая лишь Латинскую Америку. Чемпионат прошлого года проходил как раз в Тюмени и тогда побороться за медали приехали только 22 страны. Россию же на нынешнем турнире представляли 80 гиревиков.