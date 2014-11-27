Тюменские гиревики-ветераны феерично выступили в Германии

Как сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, 11 спортсменов-гиревиков из Тюмени и области вошли в состав сборной России на этих соревнованиях. Фактически каждый из них уехал из Гамбурга как минимум с одной наградой.
Медали высшей пробы в рамках первенства достались Виктору Кулакову из поселка Богандинский, тюменцам Сергею Толстову и Елене Раковой. Первый является тренером-преподавателем СДЮСШОР «Прибой», вторая — методистом в ДЮСШ «Рубин». Еще один тюменский атлет, преподаватель ТюмГУ и кандидат экономических наук, Виктор Аксентьев завоевал сразу две золотые медали.
Чемпионами мира среди ветеранов стали двое тюменских студентов: Александр Усольцев из Западно-Сибирского государственного колледжа и Алексей Рябков из Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Первый выступал в категории до 68 килограммов, второй — до 63 килограммов.
Помимо золотых медалистов среди тюменцев были четверо серебряных призеров: Кенесар Койше (г. Тюмень), доктор филологических наук, заместитель управляющего делами Тюменской областной Думы, Виктор Кулаков (п. Богадинский) и Флюр Усманов (г. Тюмень), сотрудник МЧС России, принесший команде две медали.
По две бронзовые награды принесли команде России Динар Шарипов (Ярковский район) и Александр Теремов (п. Голышманово). Почетную «бронзу» завоевала и представительница прекрасной половины человечества — Светлана Евграфова (г. Тюмень), сотрудник департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.
Следует отметить, что медали тюменцам достались в условиях серьезной конкуренции. В этом году на первенстве было зарегистрировано рекордное количество стран-участниц и спортсменов. 540 гиревиков из 34 государств практически всего мира, исключая лишь Латинскую Америку. Чемпионат прошлого года проходил как раз в Тюмени и тогда побороться за медали приехали только 22 страны. Россию же на нынешнем турнире представляли 80 гиревиков.