Стало известно, как пройдет ЕГЭ по математике в следующем году

По мнению специалистов, нововведение позволит выпускникам, желающим учиться в профильных вузах, в полной мере продемонстрировать необходимый уровень знаний для поступления, остальным участникам проявить свои знания на спектре заданий базового уровня.
Планируется, что ЕГЭ по математике базового уровня будет состоять из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом. «Экзамен базового уровня не является облегченной версией профильного, он ориентирован на иную цель и другое направление изучения математики — математика для повседневной жизни и практической деятельности», — отмечают в ФИПИ.
Что касается контрольно-измерительных тестов по математике профильного уровня, то первая часть будет содержать задания с кратким ответом, вторая часть — задания с кратким и развернутым ответом.
Более 10% ребят, которые участвовали в апробации госэкзамена по математике базового уровня этой осенью, получили двойку. Об этом сообщил директор Центра непрерывного математического образования, один из разработчиков двухуровнего ЕГЭ по математике Иван Ященко.
«Порядка 30% ребят, как оказалось, фактически не готовы к текущему освоению программы 11 класса. То есть им нужно экстренно заниматься по другой программе, чтобы сдать экзамен в конце года», — сказал Ященко.
Фото: http://ug.ru