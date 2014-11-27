Стало известно, как пройдет ЕГЭ по математике в следующем году

Планируется, что ЕГЭ по математике базового уровня будет состоять из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом. «Экзамен базового уровня не является облегченной версией профильного, он ориентирован на иную цель и другое направление изучения математики — математика для повседневной жизни и практической деятельности», — отмечают в ФИПИ.