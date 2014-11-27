«Роснефть» построит более 1600 км зимних дорог в Тюменской области

Строительство зимних дорог сыграет ключевую роль в организации завоза более 250 тысяч тонн материалов, а также оперативной доставке оборудования для строительства объектов производственной инфраструктуры, бурения и обустройства скважин. С открытием «зимников» повысится общая эффективность освоения новых нефтяных территорий. При этом существенно сократятся сроки запуска в эксплуатацию новых месторождений, затраты на транспортировку грузов авиатранспортом и капитальное строительство в целом.