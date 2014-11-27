«Роснефть» построит более 1600 км зимних дорог в Тюменской области

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», приступило к реализации масштабной программы по строительству зимних дорог, рассчитанной на 2014 -2015 годы. В рамках данного проекта планируется построить свыше 1600 км «зимников», по которым будет осуществлен завоз материально-технических ресурсов, оборудования и техники на разрабатываемые и действующие месторождения.
Наиболее крупные участки, которые будут построены это — дорога «п. Туртас — Урненское месторождение» (338 км.), вдольтрассовый проезд «КУУН ЛДПС Демьянское — УПС Усть-Тегусское месторождение» (309 км.), дорога «п. Муген — Южно-Петьегское месторождение» (111 км.).
Кроме этого, запланировано строительство зимних дорог к разведочным скважинам (порядка 670 км) — для поддержания их бесперебойной работы и выполнения поставленных задач. Всего в строительстве будет задействовано более 300 работников подрядных организаций и более 250 единиц спецтехники.
Строительство зимних дорог сыграет ключевую роль в организации завоза более 250 тысяч тонн материалов, а также оперативной доставке оборудования для строительства объектов производственной инфраструктуры, бурения и обустройства скважин. С открытием «зимников» повысится общая эффективность освоения новых нефтяных территорий. При этом существенно сократятся сроки запуска в эксплуатацию новых месторождений, затраты на транспортировку грузов авиатранспортом и капитальное строительство в целом.
«Зимники» свяжут между собой разрабатываемые и действующие месторождения, входящие в Восточный, Тямкинский, Перспективный и Протозановский хабы.
В рамках политики НК «Роснефть» в области промышленной безопасности и организации безопасности дорожного движения, зимние трассы будут оборудованы дорожными знаками и светоотражающими указателями. На наиболее оживленных участках дорог будет организовано дежурство специалистов предприятия.
Уватский проект представляет группу из 14 лицензионных участков с извлекаемыми запасами 300 млн. тонн нефти, расположенных преимущественно в зоне автономии, куда затруднен доступ автомобильного транспорта. В начале реализации проекта в 2005 году в связи с полным отсутствием транспортной инфраструктуры и заболоченности территории оборудование и материалы на месторождения завозились исключительно по «зимникам».