Призёров «RDS Урал» наградят 29 ноября

В прошедшем летнем сезоне команда Midnight PROject провела первый сезон новой дрифт-серии, собравшей под эгидой RDS, дрифтеров со всего Уральского федерального округа, которые на протяжении четырёх месяцев в острой борьбе выясняли, кто же лучше владеет искусством управляемого заноса. Чемпионат «RDS Урал» прошёл в рамках четырёх этапов — в мае сезон стартовал в Тюмени на площадке автодрома ДОСААФ в Метелёво, второй уик-энд прошёл в июне в Перми на трассе «Камская долина», продолжилось сражение на третьем этапе в июле в Кургане на территории торгово-складского комплекса «ЗауралГлавТорг», а завершилось первенство в августе в Тюмени, где прошёл финал.