Призёров «RDS Урал» наградят 29 ноября

Торжественная церемония подведения итогов сезона 2014 года новой дрифт-серии «RDS Урал» состоится в Тюмени 29 ноября. Сильнейшие дрифтеры Уральского федерального округа получат заслуженные награды, а организаторы поделятся планами на будущий год.
В прошедшем летнем сезоне команда Midnight PROject провела первый сезон новой дрифт-серии, собравшей под эгидой RDS, дрифтеров со всего Уральского федерального округа, которые на протяжении четырёх месяцев в острой борьбе выясняли, кто же лучше владеет искусством управляемого заноса. Чемпионат «RDS Урал» прошёл в рамках четырёх этапов — в мае сезон стартовал в Тюмени на площадке автодрома ДОСААФ в Метелёво, второй уик-энд прошёл в июне в Перми на трассе «Камская долина», продолжилось сражение на третьем этапе в июле в Кургане на территории торгово-складского комплекса «ЗауралГлавТорг», а завершилось первенство в августе в Тюмени, где прошёл финал.
За четыре этапа «RDS Урал»-2014 на старт вышли порядка четырёх десятков пилотов, представлявших множество городов России — за победу сражались дрифтеры из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Магнитогорска, Нового Уренгоя, Верхней Пышмы, Кургана, Перми, Тобольска и Уфы. Помимо географического разнообразия прошедший сезон мог похвастаться и разнообразием автомобилей — на трассе в схватках сходились самые разные модели Toyota, Nissan, Lexus, BMW, Mazda и даже отечественные ГАЗ и ВАЗ. Приятно, что вместе с парнями на трассу выходили и девушки, а наряду с опытными пилотами за зачётные очки боролись и новички, пока делающие лишь первые шаги в дрифте, но уже громко заявившие о себе.
Торжественная церемония подведения итогов сезона «RDS Урал» состоится — устроители первенства из команды Midnight PROject пока не раскрывают всех секретов, но обещают атмосферу праздника, в которой найдётся место и официальному награждению призёров в личном и командном зачётах, концертным выступлениям, неформальному дружескому общению и обсуждению планов на 2015 год.