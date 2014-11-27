200 тысяч тюменцев пользуются бесплатным интернетом

Казалось бы, стабильный, всем привычный проект «TyumenFree» удивить уже не сможет ничем. В 2014 году региональная сеть бесплатного интернета отметила свое двухлетие, пережила законодательное ужесточение доступа к wi-fi в общественных местах (для регистрации в сети необходимо отправлять личные данные) и стала базой для проведения молодежного сити-квеста.
В ноябре, перед отпускным периодом уличного wi-fi «TyumenFree» зафиксировала новую круглую цифру — 200 тысяч регистраций, что составляет чуть менее половины численности населения Тюмени и сравнимо с населением маленького городка.
Перед запуском сети в 2012 году было решено объявить Тюмень городом бесплатного интернета. Эти цифры в совокупности с популярностью мобильных приложений позволяют поверить в осуществимость задуманного. Уже сейчас тюменцы с помощью своего смартфона и интернета могут отследить маршрут, движение и расписание автобусов, записаться к врачу, забронировать столик, заказать такси и совершить прочие привычные действия.
Со временем использование мобильного интернета наполняется смыслом и начинает приносить несравнимую пользу. В предыдущем месяце средний показатель входящего трафика показал 74,99 Мбит/с. Снижения скорости на зимний период, как и в прошлом году, не планируется, так как несмотря на меньшее количество пользователей, нагрузка остается достаточно высокой.
«На данный момент сеть удовлетворяет потребность населения в интернете, а заявки на новые точки поступают лишь от отдельных жителей. Мы надеемся, что региональная сеть бесплатного интернета „TyumenFree“ — это не только бесплатный доступ к социальным сетям и способ решения рабочих и личных вопросов между делом, а также инструмент для развития информационного общества», — считает директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев. Консультацию по подключению и работе сети можно получить по телефону 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.
Фото: http://hotvesti.ru