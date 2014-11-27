200 тысяч тюменцев пользуются бесплатным интернетом

«На данный момент сеть удовлетворяет потребность населения в интернете, а заявки на новые точки поступают лишь от отдельных жителей. Мы надеемся, что региональная сеть бесплатного интернета „TyumenFree“ — это не только бесплатный доступ к социальным сетям и способ решения рабочих и личных вопросов между делом, а также инструмент для развития информационного общества», — считает директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев. Консультацию по подключению и работе сети можно получить по телефону 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.