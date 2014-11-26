Выросли цены на жизненно важные лекарства

Как пишет ТАСС, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что цены на медикаменты из списка ЖНВЛП могут вырасти при ухудшении экономической ситуации в стране. «Тот сегмент лекарств, который мы не контролируем, и не регистрируем цены, там повышение уже существенное, на 15–20%. Это то, что мы не ввели в список, гарантированный государством, но то, что население себе иногда покупает. Поэтому если только ситуация значимо начнет меняться, нам будет сложно удерживать (цены на ЖНВЛП), даже если мы введем радикальные меры, прессинговые», — сказала Скворцова.