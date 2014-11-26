Выросли цены на жизненно важные лекарства

«Мы осуществляем мониторинг цен по жизненно важному сегменту лекарственных препаратов, и за десять месяцев цены на жизненно важные лекарственные препараты поднялись на 0,27%, а по госпитальному сегменту — на 4%», — сказал он.
Мурашко отметил, что при государственном регулировании получается сдерживать их рост. «Если посмотреть рост цен по тем препаратам, которые не вошли в этот список, там динамика несколько отличается», — отметил он, при этом уточнив, что сейчас совместно с Минэкономразвития и Минпромторгом ведутся поиски более совершенной методологии сдерживания роста цен на препараты.
Как пишет ТАСС, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что цены на медикаменты из списка ЖНВЛП могут вырасти при ухудшении экономической ситуации в стране. «Тот сегмент лекарств, который мы не контролируем, и не регистрируем цены, там повышение уже существенное, на 15–20%. Это то, что мы не ввели в список, гарантированный государством, но то, что население себе иногда покупает. Поэтому если только ситуация значимо начнет меняться, нам будет сложно удерживать (цены на ЖНВЛП), даже если мы введем радикальные меры, прессинговые», — сказала Скворцова.
Фото: temasaratov.ru