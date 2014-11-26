Владимир Путин поддержал предложение о запрете спайсов

Напомним, после массовых отравлений спайсом в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, когда в больницы попали несколько человек в тяжелом состоянии, а семеро умерли, тюменская общественность решительно настроилась дать отпор наркотическим веществам. По инициативе общественного совета при УФСКН по Тюменской области в октябре начался сбор подписей под документом, обращенным к президенту России Владимиру Путину. Жители региона призвали главу государства запретить спайсы и наделить службу наркоконтроля полномочиями по временному запрету к обороту и внесению в особый перечень веществ, которые, по мнению экспертов, могут являться наркотическими препаратами.