Владимир Путин поддержал предложение о запрете спайсов

Напомним, после массовых отравлений спайсом в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, когда в больницы попали несколько человек в тяжелом состоянии, а семеро умерли, тюменская общественность решительно настроилась дать отпор наркотическим веществам. По инициативе общественного совета при УФСКН по Тюменской области в октябре начался сбор подписей под документом, обращенным к президенту России Владимиру Путину. Жители региона призвали главу государства запретить спайсы и наделить службу наркоконтроля полномочиями по временному запрету к обороту и внесению в особый перечень веществ, которые, по мнению экспертов, могут являться наркотическими препаратами.
«Нарколаборатории работают в 300 раз быстрее государственных ведомств, ответственных за контроль наркотиков», — высказывался в одном из выступлений глава ФСКН России Виктор Иванов.
Основная проблема «гонки» между государством и наркодельцами заключается именно в длительности бюрократических процедур, необходимых для включения того или иного вещества в перечень подлежащих контролю. Наркотические лаборатории регулярно модифицируют состав «спайсов», из-за чего они по-прежнему остаются легальными.
Тысячи тюменцев оставили подпись под обращением к Владимиру Путину. Поддержать инициативу можно было в медицинских и религиозных учреждениях, спортивных и оздоровительных центрах, общественных организациях и муниципалитетах.
«Проблемой озаботилась широкая общественность. События в Югре имели широчайший резонанс. И бороться с распространением синтетических наркотиков необходимо запретом этого класса психотропных веществ», — комментирует председатель общественного совета при УФСКН по Тюменской области Игорь Ракша.
По информации УФСКН по Тюменской области, отравления и передозировки людей от наркотических препаратов происходят в Тюмени регулярно, за 8 месяцев 2014 года произошло 136 таких случаев. По югу Тюменской области зарегистрировано за тот же период 25 смертей от психоактивных веществ, из них 17 — в Тюмени.
«Еще один ужасающий факт — многие родители даже не знают о том, что их дети могут свободно приобрести спайс, и что он не запрещен», — добавляет Игорь Ракша.
Владимир Путин внес в Госдуму на рассмотрение законопроект о противодействии обороту новых психоактивных веществ, воспроизводящих основную химическую структуру наркотических средств, или психотропных веществ и схожих с ними по физиологическому воздействию на организм человека, то есть так называемых спайсов.
Президентскими поправками вводится запрет на спайсы — «вещества синтетического или естественного происхождения, которые вызывают у человека состояние наркотического или токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, и в отношении которых уполномоченными органами государственной власти не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборотом».
ФСКН предлагается наделить полномочиями по формированию реестра новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в РФ запрещен, подлежащего официальному опубликованию, в том числе размещению в интернете.
Таким образом, наркотическим лабораториям будет все труднее оказываться на шаг впереди контролирующих ведомств. «Государственная дума еще не приняла закон, и тюменцы должны продолжать активно выражать свою позицию, тогда мы сможем добиться результата», — отметил Игорь Ракша.
На данный момент готовится обращение от общественного совета при региональном УФСКН депутатам городской и областной думы, чтобы они поддержали инициативу и повлияли на коллег из Госдумы, не дали им тянуть с решением, ведь сейчас законодатели отложили рассмотрение проекта по непонятным причинам.
Фото: board.cityua.net