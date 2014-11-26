В Тюмени нашли два подпольных казино

В ходе проверочных мероприятий в городе Тюмени в одном из подвалов, расположенном в пристрое жилого дома на улице 30 лет Победы было обнаружено подпольное казино, оборудованное для игры в покер. В настоящее время изъят покерный стол, игральные фишки, карты, шафл-машинки для перемешивания карт.
В жилом доме на улице Мельникайте города Тюмени также обнаружено подпольное игорное заведение, замаскированное под ресторан доставки суши. В ходе проверки изъяты 11 игровых автоматов, долговые записки с указанием денежных сумм клиентов.
Следствие обращается к жителям региона с просьбой, в случае обнаружения подпольных игорных заведений, обращаться в следственное управление по Тюменской области по адресу: город Тюмень, улица Шиллера, 44.
Фото: http://pravotv.ua