В Тюмени нашли два подпольных казино

В ходе проверочных мероприятий в городе Тюмени в одном из подвалов, расположенном в пристрое жилого дома на улице 30 лет Победы было обнаружено подпольное казино, оборудованное для игры в покер. В настоящее время изъят покерный стол, игральные фишки, карты, шафл-машинки для перемешивания карт.