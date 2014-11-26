Срок обучения в техникумах будет продлен на 5 месяцев

«Проектом ведомства предлагается увеличение срока обучения студентов, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, с 2 лет 5 месяцев до 2 лет 10 месяцев за счет увеличения объема времени, отведенного на практики», — рассказали в ведомстве.