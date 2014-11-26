Срок обучения в техникумах будет продлен на 5 месяцев

«Проектом ведомства предлагается увеличение срока обучения студентов, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, с 2 лет 5 месяцев до 2 лет 10 месяцев за счет увеличения объема времени, отведенного на практики», — рассказали в ведомстве.
В Минобрнауки считают, что благодаря их инициативе образование станет более практикоориентированным, и на производство будут приходить более квалифицированные специалисты.
Проект коснется широкого списка профессий, среди которых матрос, трубопроводчик, наладчик компьютерных сетей, водитель городского электротранспорта, машинист, монтажник, художник по костюму.
Предложенные министерством новшества уже прошли общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу. «В случае их дальнейшего принятия изменения коснутся всех образовательных организаций, реализующих программы СПО подготовки квалифицированных рабочих и служащих», — сообщил сотрудник Минобрнауки.
По данным ведомства, в 2013–2014 годах в учреждения среднего профессионального образования поступили 636 тысяч человек, причем 411 тысяч студентов ранее закончили только девять классов. Всего в России 2703 техникума.
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