Сотни клиентов туроператора «Южный крест» остались без отдыха и денег

Сотни жителей Тюмени и Тюменской области — клиенты туроператора ООО «Южный Крест Трэвел» — остались без отдыха и без денег.
В сентябре туроператор «Южный крест» объявил о приостановке деятельности «в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками». Сейчас в Москве расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств, совершенного путем обмана при реализации туристических продуктов от имени указанной компании-туроператора. Среди пострадавших немало жителей Тюмени и Тюменской области.
Как отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, их число измеряется сотнями. Многие из наших земляков еще летом купили путевки на конец 2014 года и начало 2015 года в рамках предложений по раннему бронированию. Теперь эти люди остались и без отдыха, и без денег.
«Следователям необходимо узнать, сколько человек пострадало, а также выявить сумму причиненного туроператором ущерба. Граждан, пострадавших от действий ООО „Южный Крест Трэвел“, просим обращаться по адресу: 640000, Тюменская область г. Тюмень, ул. Шиллера, 44, или звонить по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93», — добавили в следственном управлении.
Напомним, что следователи разыскивают также пострадавших от мошеннических действий туристических фирм ООО «Лабиринт», ЗАО «Лабиринт-Т», ООО «Компания Лабиринт», ООО «Идеал-Тур», ООО «Агентство туристических авиаперевозок». В пресс-службе следственного управления рассказали, что тюменцы достаточно активно обращаются в ведомство, заявления от пострадавших продолжают поступать.