Сотни клиентов туроператора «Южный крест» остались без отдыха и денег

Как отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, их число измеряется сотнями. Многие из наших земляков еще летом купили путевки на конец 2014 года и начало 2015 года в рамках предложений по раннему бронированию. Теперь эти люди остались и без отдыха, и без денег.