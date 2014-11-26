Прокуратура прикрыла торговавший наркотиками сайт

В соответствии Уголовным кодексом РФ, незаконные производство, изготовление, переработка, приобретение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов является уголовно-наказуемыми деяниями. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации на сайте запрещенной к распространению в России.