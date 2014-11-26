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Прокуратура прикрыла торговавший наркотиками сайт

26 ноября 2014, 17:02
В Тюмени по требованию прокуратуры заблокирован доступ к сайту, на котором продавались наркотики.
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Тюмень

Интернет-ресурс по продаже в Тюмени порошков и курительных смесей через тайники выявила в ходе мониторинга прокуратура Ленинского округа Тюмени. «В целях привлечения клиентов проводилась акция, по условиям которой наркотическое средство можно было получить бесплатно после приобретения определенного количества опасных веществ», — отметили в прокуратуре.

В соответствии Уголовным кодексом РФ, незаконные производство, изготовление, переработка, приобретение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов является уголовно-наказуемыми деяниями. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации на сайте запрещенной к распространению в России.

Сегодня суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Доступ к сайту заблокирован.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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