Прокуратура прикрыла торговавший наркотиками сайт

Интернет-ресурс по продаже в Тюмени порошков и курительных смесей через тайники выявила в ходе мониторинга прокуратура Ленинского округа Тюмени. «В целях привлечения клиентов проводилась акция, по условиям которой наркотическое средство можно было получить бесплатно после приобретения определенного количества опасных веществ», — отметили в прокуратуре.
В соответствии Уголовным кодексом РФ, незаконные производство, изготовление, переработка, приобретение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов является уголовно-наказуемыми деяниями. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации на сайте запрещенной к распространению в России.
Сегодня суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Доступ к сайту заблокирован.