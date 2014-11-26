Минздрав создаст единый банк медицинских вакансий

«Федеральное министерство сейчас заключило договор с HeadHunter. Все медицинские вакансии будут на этом едином для страны сайте абсолютно бесплатно предоставляться всеми медицинскими организациями. Туда же будут загружаться curriculum vitae (краткое описание жизни и профессиональных навыков) врачей и медработников. И мы постараемся так помочь регионам, чтобы чуть-чуть ускорить и усилить трудовую миграцию», — заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на специальном заседании Совета по правам человека. Об этом пишет ТАСС.