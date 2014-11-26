Минздрав создаст единый банк медицинских вакансий

«Федеральное министерство сейчас заключило договор с HeadHunter. Все медицинские вакансии будут на этом едином для страны сайте абсолютно бесплатно предоставляться всеми медицинскими организациями. Туда же будут загружаться curriculum vitae (краткое описание жизни и профессиональных навыков) врачей и медработников. И мы постараемся так помочь регионам, чтобы чуть-чуть ускорить и усилить трудовую миграцию», — заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на специальном заседании Совета по правам человека. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает Медпортал, глава ведомства подчеркнула, что все врачи, оставшиеся без работы при оптимизации системы здравоохранения, должны быть трудоустроены. По ее словам, большой дефицит медицинских кадров наблюдается в Московской области и в близлежащих регионах ЦФО. Одна из причин этого дефицита, по мнению министра, заключается в том, что «на электричках утром все ездили в Москву».
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