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Изменений в процедуру ЕГЭ 2015 года вноситься не будет

26 ноября 2014, 10:01
Новых изменений в процедуру проведения в российских школах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2015 году, помимо нововведений, озвученных до 1 сентября, вноситься не будет, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Наша задача, чтобы в 2015 году Единый государственный экзамен проходил максимально объективно и честно. Все нововведения, которые мы озвучили до 1 сентября, размещены на сайте Рособрнадзора, и других нововведений не будет», — сказал он.

Кравцов напомнил, что среди основных нововведений ЕГЭ 2015 года — устная часть экзамена по иностранным языкам, разделение математики на базовый и профильный уровень и отказ в экзамене по русскому языку от части, предполагающей выбор ответа.

«Вот основные нововведения, и к ним система образования готовится. Они, прежде всего, направлены на ученика — для того, чтобы сделать экзамен максимально комфортным в соответствии с современными требованиями», — рассказал глава Рособрнадзора.

Кравцов отметил, что эти изменения давно назрели и обсуждались в том числе в Госдуме РФ. «Никаких больше изменений после 1 сентября в 2015 году не было и не будет», — заверил он.

ЕГЭ в России является одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Для получения аттестата выпускники школ в обязательном порядке должны сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. С 2020 года в число обязательных планируется ввести также ЕГЭ по иностранным языкам.

Фото: http://piter-piter.ru

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