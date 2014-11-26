Грипп в Тюменскую область еще не пришел

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за прошедшую неделю ниже порогового уровня на 11,3%, зарегистрировано чуть более 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, в том числе 6372 случая — дети до 14 лет. Заболеваемость гриппом не регистрируется.

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