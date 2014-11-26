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Грипп в Тюменскую область еще не пришел

26 ноября 2014, 09:49
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за прошедшую неделю ниже порогового уровня на 11,3%, зарегистрировано чуть более 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, в том числе 6372 случая — дети до 14 лет. Заболеваемость гриппом не регистрируется.
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Тюмень

Как сообщает Роспотребнадзор, в г. Тюмени зарегистрировано 6118 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе 4268 случаев среди детей до 14 лет.

В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики:

— сократить время пребывания в местах массового скопления людей (транспортные средства, торговые центры, театры и т.д.);

— рекомендуется при посещении мест массового пребывания людей использовать одноразовую маску, которую менять через каждые 3 часа;

— соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук;

— проводить в помещениях влажную уборку и сквозное проветривание.

Отметим, что не стоит заниматься самолечением, при появлении симптомов заболевания необходимо обращаться в лечебно-профилактические учреждения. Заболевшим ОРВИ взрослым и детям не посещать организованные коллективы, чтобы не подвергать риску заражения окружающих.

Помимо этого, в Тюменской области заканчивается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится в поликлинике по месту жительства, по месту работы, в медицинских центрах, в медпунктах предприятий и учебных заведений.

По данным на 24 ноября в области привито 543624 человека, что составляет 39,2% от численности населения.

Кроме того, по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа работает «Горячая линия» в будние дни с 09–00 часов до 18–00 часов по тел.8–9044929230.

Фото: ipnews.in.ua

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