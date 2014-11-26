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Грабитель бил женщин и вырывал у них сумки

26 ноября 2014, 12:51
В Тюмени задержан 23-летний уроженец Челябинска, подозреваемый в серии грабежей. Он нападал на женщин, бил их и вырывал сумки.
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Тюмень

В Тюмени задержан 23-летний уроженец Челябинска, подозреваемый в серии грабежей. Он нападал на женщин, бил их и вырывал сумки.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, молодой человек ранее неоднократно был судим за совершение краж, грабежей и вымогательств. Из мест лишения свободы он освободился около месяца назад и приехал в наш город к своим знакомым.

Как выяснили полицейские, молодой человек занимался грабежами в темное время суток. Он выбирал одиноко идущих женщин, наносил удары, вырывал у них сумки и скрывался. Полиция знает о четырех тюменках, которых злоумышленник ограбил за последние три недели. Данные преступления были совершены на территории обслуживания отдела полиции № 5, однако в настоящее время проводится работа по установлению возможной причастности парня к аналогичным преступлениям на территории всего областного центра.

Всех, кто знает о противозаконной деятельности данного гражданина или стал жертвой его преступных действий, просьба обратиться в ОУР УМВД России по г. Тюмени по телефонам 98-22-70, 98-44-87 или 02.

#Новости#Тюмень#Ограбления#Таня#Происшествия
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