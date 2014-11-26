Грабитель бил женщин и вырывал у них сумки

В Тюмени задержан 23-летний уроженец Челябинска, подозреваемый в серии грабежей. Он нападал на женщин, бил их и вырывал сумки.
Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, молодой человек ранее неоднократно был судим за совершение краж, грабежей и вымогательств. Из мест лишения свободы он освободился около месяца назад и приехал в наш город к своим знакомым.
Как выяснили полицейские, молодой человек занимался грабежами в темное время суток. Он выбирал одиноко идущих женщин, наносил удары, вырывал у них сумки и скрывался. Полиция знает о четырех тюменках, которых злоумышленник ограбил за последние три недели. Данные преступления были совершены на территории обслуживания отдела полиции № 5, однако в настоящее время проводится работа по установлению возможной причастности парня к аналогичным преступлениям на территории всего областного центра.
Всех, кто знает о противозаконной деятельности данного гражданина или стал жертвой его преступных действий, просьба обратиться в ОУР УМВД России по г. Тюмени по телефонам 98-22-70, 98-44-87 или 02.