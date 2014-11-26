Грабитель бил женщин и вырывал у них сумки

Как выяснили полицейские, молодой человек занимался грабежами в темное время суток. Он выбирал одиноко идущих женщин, наносил удары, вырывал у них сумки и скрывался. Полиция знает о четырех тюменках, которых злоумышленник ограбил за последние три недели. Данные преступления были совершены на территории обслуживания отдела полиции № 5, однако в настоящее время проводится работа по установлению возможной причастности парня к аналогичным преступлениям на территории всего областного центра.