Газпром газораспределение Север заплатит штраф за поборы с потребителей

Тюменским Роспотребнадзором принято постановление, согласно которому Общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.4 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Но ОАО обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об его отмене. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. ОАО «Газпром газораспределение Север», не согласившись с решением суда первой инстанции, направило апелляционную жалобу в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Суд, изучив материалы дела, постановил решение Арбитражного суда Тюменской области оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, сообщает управление Роспотребнадзора.