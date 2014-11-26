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Газпром газораспределение Север заплатит штраф за поборы с потребителей

26 ноября 2014, 09:21
Тюменцы пожаловались в управление Роспотребнадзора по Тюменской области на ОАО «Газпром газораспределение Север». Общество взимало плату с потребителей за выдачу технических условий на присоединение объектов газификации к газораспределительной сети, а это противоречит п. 4, 6, 7, 8 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Тюменским Роспотребнадзором принято постановление, согласно которому Общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.4 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Но ОАО обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об его отмене. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. ОАО «Газпром газораспределение Север», не согласившись с решением суда первой инстанции, направило апелляционную жалобу в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Суд, изучив материалы дела, постановил решение Арбитражного суда Тюменской области оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, сообщает управление Роспотребнадзора.

#Новости#Газоснабжение#Газпром#Газпром газораспределение Север#Женя#Общество
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