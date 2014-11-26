47 тюменцев за сезон отравились грибами

По мнению специалистов ботулизм в 50% случаев является смертельно опасным, поэтому к предупреждению такого отравления следует относиться серьезно. Чтобы не заболеть опасной болезнью, нужно: тщательно мыть и перебирать грибы, чтобы с частицами земли не попали микроорганизмы, вырабатывающие токсин ботулизма; готовить консервы в соответствии с рецептурой с достаточным количеством соли, уксусной кислоты; хранить готовые консервы следует в условиях холода; при нарушении целостности консервов, вздутии крышки, появлении плесени, помутнения не употреблять их в пищу.