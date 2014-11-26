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47 тюменцев за сезон отравились грибами

26 ноября 2014, 13:07
С апреля по 31 октября в Тюменской области зарегистрировано 47 случаев отравлений грибами. 38 случаев — в Тюмени, 6 случаев в Тюменском районе, 2 — в Абатском и 1 случай — в Нижне-Тавдинском районе. Среди отравившихся зарегистрировано 5 детей до 14 лет, самому младшему из них 5 лет.

«Большая часть отравлений произошла в результате неправильного самостоятельного сбора и приготовления грибов. Несколько случаев отравлений произошло от грибов, купленными „с рук“ в несанкционированных местах. Зарегистрировано 2 случая отравления мухоморами, с целью одурманивания, — поясняют в местном Роспотребнадзоре. — Вероятность отравлений грибами после окончания грибного сезона остается. Несоблюдение условий хранения грибов, неправильное хранение соленых, маринованных грибов в оцинкованной, в глиняной глазурованной посуде также может быть вредным для здоровья».

Именно поэтому, заготовленные на зиму грибы безопаснее хранить в любой не окисляющейся посуде, куда может свободно проникать воздух. Маринованные грибы хранят в прохладном помещении при температуре 8 °С. В пищу их можно употреблять через 25–30 дней после маринования.

Следует помнить, что, согласно технологии, засаливать грибы нужно не менее 40 дней, и только после этого они становятся пригодными для употребления.

Грибные консервы могут стать причиной опаснейшего заболевания — ботулизм.

По мнению специалистов ботулизм в 50% случаев является смертельно опасным, поэтому к предупреждению такого отравления следует относиться серьезно. Чтобы не заболеть опасной болезнью, нужно: тщательно мыть и перебирать грибы, чтобы с частицами земли не попали микроорганизмы, вырабатывающие токсин ботулизма; готовить консервы в соответствии с рецептурой с достаточным количеством соли, уксусной кислоты; хранить готовые консервы следует в условиях холода; при нарушении целостности консервов, вздутии крышки, появлении плесени, помутнения не употреблять их в пищу.

#Новости#Болезни#Управление Роспотребнадзора#Грибы#Роспотребнадзор#Женя#Общество
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