«Зауралье» взяло реванш у «Рубина»

Финальный отрезок матча стал еще более напряженным для «Рубина». Михаил Шукаев, сменивший в воротах Дениса Францкевича, неоднократно вступал в игру, спасая команду от очередного гола. На 48-й минуте случилось первое и единственное за всю игру удаление, «рубиновцы» вынуждены были обороняться вчетвером. Курганцы же за всю игру ни разу не нарушили правила. В дальнейшем все попытки гостей сократить отставание не увенчались успехом.