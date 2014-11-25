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«Зауралье» взяло реванш у «Рубина»

25 ноября 2014, 10:41
«Рубин» потерпел поражение от курганского «Зауралья» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ. Подопечные Мисхата Фахрутдинова уступили сопернику со счетом 2:4. Таким образом, курганцы взяли реванш у соседей за поражение месячной давности.

Отметим, что в первой игре, 24 октября, «Рубин» одолел «Зауралье» со счетом 3:2, завершив матч в овертайме. Вчерашняя гостевая встреча стала второй из четырех запланированных в рамках регулярки ВХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Рубин».

Несмотря на прессинг со стороны хозяев, счет в матче на 11 минуте все-таки открыли тюменцы — усилиями Сергея Розова, Сергея Севостьянова и Сергея Тополя. Последний и записал на свой счет очередную шайбу, послав ее в дальнюю «девятку» ворот соперника.

Тем не менее на перерыв команды ушли при равном счете. Буквально на последней минуте отрезка форвард хозяев Егор Синелёв, воспользовавшись неразберихой в обороне «Рубина», расстрелял в упор голкипера Дениса Францкевича — 1:1.

Вперед «Зауралье» вышло на 25-ой минуте. Передачу из-за ворот гостей замкнул в одно касание Кирилл Старцев. А на 31-ой минуте хозяева увеличили отрыв, дубль оформил Синелёв — 3:1. Вскоре курганцы и вовсе могли довести разрыв до трех очков, воспользовавшись ошибкой Кирилла Адамчука, однако, не смогли реализовать момент.

«Рубиновцы» меж тем сумели сократить отставание спустя семь минут после третьей шайбы в свои ворота. Александр Незнамов устроил борьбу на чужой половине площадки, Альберт Загидуллин подхватил шайбу и вышел один на один с вратарем хозяев.

Казалось, шаткое равновесие будет восстановлено, но перед самой концовкой периода случился четвертый гол в ворота «Рубина». Вновь отличились Кирилл Старцев и Синелёв, записавший в свой актив результативную передачу.

Финальный отрезок матча стал еще более напряженным для «Рубина». Михаил Шукаев, сменивший в воротах Дениса Францкевича, неоднократно вступал в игру, спасая команду от очередного гола. На 48-й минуте случилось первое и единственное за всю игру удаление, «рубиновцы» вынуждены были обороняться вчетвером. Курганцы же за всю игру ни разу не нарушили правила. В дальнейшем все попытки гостей сократить отставание не увенчались успехом.

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