Вопрос губернатору от NashGorod.ru: голосование

7. Procop: Руководство ресторана «Мафиози» считает, что закрытие их ресторана — чиновничий беспредел, так как нарушений СанПина у них нет или практически нет. Сначала их вынудили закрыть вывеску — приходили из полиции, теперь просто закрыли заведение по распоряжению Роспотребнадзора. Как вы считаете, насколько обоснованы их обвинения? Со стороны это действительно выглядит, как будто чиновники «кошмарят» бизнес.