Вопрос губернатору от NashGorod.ru: голосование

Итак, о том, что 27 ноября, Владимир Якушев в прямом эфире ТК «Тюменское время» ответит на вопросы жителей региона, стало известно накануне. NashGorod.ru организовал прием вопросов, которые горожане желают задать главе региона.
Сегодня необходимо голосованием выбрать тот самый единственный вопрос.
1. Hyper: Каким образом будет проводиться мозговой штурм по проблемам транспорта, для всех желающих? Будет ли для этого разработан новый сервис, специально для проведения мозговых штурмов онлайн, или будут применены ставшими стандартными интернет-сервисы, или устаревшие методы, например бумажная почта?
3. Karolina Herrera: Про ЖКХ обязательно нужно спросить, про сбор средств на капитальный ремонт многоэтажек, если со старыми домами понятно, то не очень понятно с новостройками.
Kenny: Не стоит ли отменить плату за кап ремонт, ведь девальвация с последующем разгоном инфляции обесценят накопленные средства?
6. Obezyana: Выступая с посланием думе, губернатор констатировал развал отдельных промышленных предприятий города. Кто понесет ответственность и когда? Вопрос важный, потому что если ответственных за это нет, то к чему вообще об этом было говорить в послании?
7. Procop: Руководство ресторана «Мафиози» считает, что закрытие их ресторана — чиновничий беспредел, так как нарушений СанПина у них нет или практически нет. Сначала их вынудили закрыть вывеску — приходили из полиции, теперь просто закрыли заведение по распоряжению Роспотребнадзора. Как вы считаете, насколько обоснованы их обвинения? Со стороны это действительно выглядит, как будто чиновники «кошмарят» бизнес.
ВасяТеркин: Почему у Тюмени такой высокий рейтинг коррупции среди российских городов и что делается чтобы он снизился до минимума ?
Губернатор часто посещает Упоровский район, оно и понятно, район на хорошем счёту, а почему не часто посещает Исетский район, дела там идут не так хорошо, не за что похвалить?
С кем из глав хотелось бы работать ещё много лет, а с кем хотелось бы поскорее расторгнуть трудовые отношения?
10. xterro: Будет ли в Тюменской области проводиться единая градостроительная политика? Чтобы в городах не строили, что попало, как попало и где попало, а всё было в рамках единого плана. Например, чтобы в центре, не лепили непонятные одноэтажные «ангары» или нелепую точечную застройку, чтобы части города были в едином архитектурном стиле и т.д.
Итоги голосования будут подведены 26 ноября в 9.30 часов.