В Тюмени задержали банду несовершеннолетних автомобильных воров

Вчера, 24 ноября, около 9 утра были задержаны трое первокурсников, вскрывших два автомобиля за утро. 16-летние тюменцы, учащиеся в одном учебном заведении высшей ступени, специально встретились для осуществления противозаконных действий.
Около 8 утра они разбили стекло передней двери автомобиля ВАЗ-2115, припаркованного во дворе дома по улице Пермякова, и забрали видеорегистратор. Часом позже таким же способом ими похищен навигатор из автомобиля Audi A4, стоящего во дворе дома по Ткацкому проезду.
В обоих случаях злоумышленники проделывали все действия так быстро, что даже привлекшая внимание хозяев сработавшая сигнализация, не помогла остановить подозреваемых. Выбор злоумышленников пал именно на эти автомобили, так как ценные вещи находились на видном месте.
К моменту задержания по ориентировке, молодые люди уже успели спрятать часть похищенного во дворе одного из домов, однако сразу же показали стражам правопорядка тайник. Все имущество изъято и в дальнейшем будет возвращено законным владельцам, сообщает пресс-служба УМВД Тюмени.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время с задержанными ведется работа по установлению их возможной причастности к аналогичным преступлениям, совершенным на территории областного центра.