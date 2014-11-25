В Тюмени задержали банду несовершеннолетних автомобильных воров

К моменту задержания по ориентировке, молодые люди уже успели спрятать часть похищенного во дворе одного из домов, однако сразу же показали стражам правопорядка тайник. Все имущество изъято и в дальнейшем будет возвращено законным владельцам, сообщает пресс-служба УМВД Тюмени.