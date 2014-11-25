В Тюмень приехали за медалями 70 тяжелоатлетов

Еще один представитель шадринской спортивной школы Байышбек Кубат Уулу так же, как и его одноклассник Захар, уже шесть лет занимается тяжелой атлетикой и часто выезжает на различные состязания. «Когда я только начинал участвовать в соревнованиях, то часто становился третьим, потом улучшил результат и стал занимать вторые места. Теперь зачастую становлюсь лучшим в своей весовой категории. Сейчас я поднимаю в рывке больше 50 кг, а вообще моя мечта когда-нибудь «порвать» 200 кг», - поделился своими планами на будущее начинающий тяжелоатлет.