В Тюмень приехали за медалями 70 тяжелоатлетов

Как отметил по итогам состязаний президент Федерации пауэрлифтинга и тяжелой атлетики Тюмени Олег Лебедев, присвоение турниру статуса открытого сыграло большую роль для его популярности. Для сравнения: в прошлом году в "Мемориале памяти Марутяна" принимали участие 30-40 тяжелоатлетов.
Соревнования проводились по четырем половозрастным группам: среди юношей, мужчин, женщин и ветеранов. Побороться за медали съехались спортсмены из Тобольска, Ишима, Казанского и Вагайского районов Тюменской области, Сургута (ХМАО), Нового Уренгоя (ЯНАО), Кургана, Шадринска (Курганская область), Екатеринбурга. Город Тюмень представляли команды СДЮСШОР №3 и «Локомотив». Возраст участников от 10 лет и старше.
В итоге в командном зачете среди юношей первое место завоевала сборная Сургута, на втором месте оказалась сборная Тобольска, на третьем - сборная Кургана.
Абсолютным победителем стал тоболяк Вячеслав Ищенко: его результат в толчке и рывке составил 247 кг. Таким образом тяжелоатлет на этих состязаниях сдал норматив кандидата в мастера спорта.
Среди мужчин в командном зачете победу праздновала сборная Тобольска, вторыми стали тюменцы из команды "Локомотив", на третьем - тяжелоатлеты из Нового Уренгоя.
В соревнованиях также принимали участие десять представительниц прекрасного пола. В итоге абсолютной чемпионкой турнира стала Ирина Новикова из Екатеринбурга с суммарным результатом в толчке и рывке 185 кг.
Среди ветеранов-тяжелоатлетов абсолютным победителем стал Сергей Пенкин (Тюмень), поднявший в общем 227 кг. Он же стал победителем в весовой категории до 77 кг. В весовой категории до 69 кг лучший результат показал Олег Анисимков (Тюмень, «Локомотив»).
Организаторы турнира, департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, особо отмечают успехи юных тяжелоатлетов из Шадринска, которые тренируются под началом мастера спорта международного класса, участника Олимпийских игр в Атланте 1996 года Дмитрия Смирнова. На турнире в Тюмени особенно выделялись среди сверстников двое его воспитанников.
Захар Смирнов тренируется в ДЮСШ Шадринска с шести лет. За это время успел собрать значительную коллекцию наград с соревнований различного уровня - от городских до всероссийских. Только золотых медалей у него около 30 штук. В Шадринске, по его собственному признанию, у Захара уже нет достойных соперников. В Тюмень он приезжает не первый раз и неизменно возвращается с медалями.
Еще один представитель шадринской спортивной школы Байышбек Кубат Уулу так же, как и его одноклассник Захар, уже шесть лет занимается тяжелой атлетикой и часто выезжает на различные состязания. «Когда я только начинал участвовать в соревнованиях, то часто становился третьим, потом улучшил результат и стал занимать вторые места. Теперь зачастую становлюсь лучшим в своей весовой категории. Сейчас я поднимаю в рывке больше 50 кг, а вообще моя мечта когда-нибудь «порвать» 200 кг», - поделился своими планами на будущее начинающий тяжелоатлет.