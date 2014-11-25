В декабре российских детей начнут воспитывать по-новому

«Мы рассчитываем, что после общественного обсуждения сможем в декабре внести документ в правительство, которое примет решение о его дальнейшей судьбе», — сказал он в ходе заседания координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
По словам замминистра, после утверждения стратегии будет разработан план мероприятий по ее реализации. «Важно сформировать идеал человека, к которому должна стремиться система воспитания. Это свободный, ответственный, высоконравственный, творческий гражданин, понимающий судьбу отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны и укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ», — заявил Каганов.
Проект документа предусматривает реализацию мер по развитию гражданско-правового и поликультурного воспитания детей, их духовно-нравственному и физическому развитию, трудовому воспитанию. Стратегия нацелена на повышение воспитательной функции семьи, укрепление российской идентичности, признание детства, в первую очередь дошкольного, как особо ценного периода в жизни человека.
В ходе обсуждения председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что сфера воспитания в России сейчас требует существенных преобразований. «Сфера воспитания требует столь глубоких преобразований, что правильно говорить о создании новой системы воспитания. Длительное отсутствие четких нравственных ориентиров, самоустранение, в какой-то мере, государства из процесса воспитания, недооценка воспитательного компонента в школе отрицательно сказались в целом на состоянии нашего общества», — сказала она.
По мнению Матвиенко, стратегия должна вобрать в себя лучшее, что накоплено российской педагогической мыслью, а перед утверждением документ должен пройти полноценную процедуру широкого общественного обсуждения.
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