В декабре российских детей начнут воспитывать по-новому

По словам замминистра, после утверждения стратегии будет разработан план мероприятий по ее реализации. «Важно сформировать идеал человека, к которому должна стремиться система воспитания. Это свободный, ответственный, высоконравственный, творческий гражданин, понимающий судьбу отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны и укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ», — заявил Каганов.