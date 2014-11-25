Тюменский родком недоволен «вмешательством Астахова в жизнь семьи»

«Деятельность уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ не должна загораживать собой права и коренные интересы родителей. Мы же видим редкостное беззаконие, когда читаем: «Малышей до 8 лет нельзя оставлять без присмотра взрослых, — подчеркнул П. Астахов. — Жизнь ребенка дороже всего». В отношении родителя, «который допустил халатность по отношению к ребенку необходимо принимать соответствующие меры, вплоть до ограничения в родительских правах сроком на полгода», — привёл Добрынин выдержки из обращения Астахова.