Тюменский родком недоволен «вмешательством Астахова в жизнь семьи»

Как говорится в обращении председателя Тюменского родительского комитета Андрея Добрынина, установленный круг полномочий детского омбудсмена гарантирует родителям, что «в их семью никакой уполномоченный не смеет входить».
«Деятельность уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ не должна загораживать собой права и коренные интересы родителей. Мы же видим редкостное беззаконие, когда читаем: «Малышей до 8 лет нельзя оставлять без присмотра взрослых, — подчеркнул П. Астахов. — Жизнь ребенка дороже всего». В отношении родителя, «который допустил халатность по отношению к ребенку необходимо принимать соответствующие меры, вплоть до ограничения в родительских правах сроком на полгода», — привёл Добрынин выдержки из обращения Астахова.
По его мнению, для того, чтобы каждый гражданин страны в равной степени нёс ответственность за своё поведение, достаточно Уголовного кодекса. «Зачем вытаскивать из ноздри новые и новые нарушения, за которые придумывать новые и новые наказания? Ради копирования заграничного опыта? Пусть заграничные партнёры наш опыт копируют, пусть наши примеры добрых семейных пар используют как образцы для обмена опытом», — считает он.
Отметим, заявление Павла Астахова ранее было опубликовано на сайте омбудсмена «в связи с участившимися случаями оставления детей в машинах без присмотра». Он призвал всех родителей-автолюбителей быть более внимательными к детям. Об этом пишет информационное агентство REGNUM.
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