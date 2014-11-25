Тюменская социальная реклама взяла «Гран-при» в российском конкурсе

Вчера, 24 ноября, в Москве состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс».
Организатором первого в России конкурса государственной социальной рекламы выступает Международное информационное агентство «Россия сегодня». Цель конкурса — содействие развитию социальной рекламы в России как эффективного инструмента утверждения цивилизационных и гуманитарных стандартов, формирования практики социальной ответственности на основе морально-этических норм и интересов общества.
Победителем в номинациях «Гран-при — 2014» и «Наш характер» стал Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области за проект «Стань сильнее — выбери спорт». Проект был инициирован Фондом поддержки спорта и общественного правопорядка при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области в рамках программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл».
Проект представляет собой серию мотивирующих видеороликов с участием прославленных спортсменов Тюменской области — Игоря Плотникова, Юлии Ушаковой, Николая Переверзева и Рустама Тотрова.