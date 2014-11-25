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Тюменская социальная реклама взяла «Гран-при» в российском конкурсе

25 ноября 2014, 12:47
Вчера, 24 ноября, в Москве состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс».
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Тюмень

Вчера, 24 ноября, в Москве состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс».

Организатором первого в России конкурса государственной социальной рекламы выступает Международное информационное агентство «Россия сегодня». Цель конкурса — содействие развитию социальной рекламы в России как эффективного инструмента утверждения цивилизационных и гуманитарных стандартов, формирования практики социальной ответственности на основе морально-этических норм и интересов общества.

Победителем в номинациях «Гран-при — 2014» и «Наш характер» стал Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области за проект «Стань сильнее — выбери спорт». Проект был инициирован Фондом поддержки спорта и общественного правопорядка при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области в рамках программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл».

Проект представляет собой серию мотивирующих видеороликов с участием прославленных спортсменов Тюменской области — Игоря Плотникова, Юлии Ушаковой, Николая Переверзева и Рустама Тотрова.

#Новости#Департамент по спорту и молодежной политике#Реклама#Конкурсы#Тюмень#Социальные проекты#Катя#Общество
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