Тюменская социальная реклама взяла «Гран-при» в российском конкурсе

Победителем в номинациях «Гран-при — 2014» и «Наш характер» стал Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области за проект «Стань сильнее — выбери спорт». Проект был инициирован Фондом поддержки спорта и общественного правопорядка при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области в рамках программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл».