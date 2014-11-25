Студентам вузов снизили оплату за ЖКХ в общежитиях

Голодец считает, что введенные правительством ограничения на оплату коммунальных услуг для студентов, проживающих в общежитиях, помогут тем, кто приехал учиться в вузах «из глубинки». «Мы провели мониторинг. По территориям Российской Федерации плата в этом году за коммунальные услуги составит от 360 до 950 рублей в расчете на каждого студента. Мы впервые привязали оплату за коммунальные платежи к реальному потреблению электроэнергии и к тем счетчикам, которые стоят в общежитиях», — заявила замглавы правительства, добавив, что власти будут контролировать исполнение этого решения правительства.