Студентам вузов снизили оплату за ЖКХ в общежитиях

До 1 января 2015 года плата за общежития в ТюмГУ не изменится.
«Я подписал постановление: для студентов федеральных вузов предполагается утвердить понижающие коэффициенты в зависимости от вида энергии. Ну, скажем, на отопление — не более 50%, по электроэнергии — более высокий процент, до 90%. Разницу принимают на себя образовательные организации, то есть, по сути, государство», — сказал глава правительства на совещании со своими заместителями. Он отметил, что соответствующие расходы должны быть предусмотрены в федеральном бюджете.
При этом, по словам Медведева, для университетов сохраняется возможность снижать размер такой оплаты или вообще не взимать ее с отдельных категорий студентов. «Образовательные учреждения теперь не смогут в той или иной степени завуалировано перекладывать эти расходы на студентов, ссылаясь на то, что выросли затраты на обеспечение электроэнергией. Размер оплаты каждого студента не будет превышать того, что показывают счетчики с учетом этих коэффициентов», — подчеркнул председатель правительства.
По словам вице-премьера Ольги Голодец, в настоящее время в России в общежитиях проживают около 1,5 млн студентов, тогда как общее число обучающихся составляет 5,6 млн человек. «То есть там (в общежитиях) живет каждый третий студент», — заметил Медведев.
Голодец считает, что введенные правительством ограничения на оплату коммунальных услуг для студентов, проживающих в общежитиях, помогут тем, кто приехал учиться в вузах «из глубинки». «Мы провели мониторинг. По территориям Российской Федерации плата в этом году за коммунальные услуги составит от 360 до 950 рублей в расчете на каждого студента. Мы впервые привязали оплату за коммунальные платежи к реальному потреблению электроэнергии и к тем счетчикам, которые стоят в общежитиях», — заявила замглавы правительства, добавив, что власти будут контролировать исполнение этого решения правительства.
«Надо проследить, как это все сработает. Надеюсь, что положительный эффект будет. Потом встретимся и еще раз все это обсудим», — подвел итог Дмитрий Медведев.
Отметим, оплата за проживание в общежитиях Тюменского госуниверситета составляет 6000 рублей в год. «В основном она включает возмещения затрат на услуги ЖКХ. Для тюменского госуниверситета комфортное проживание в студенческих общежитиях и количество мест является приоритетным. Мы намерены в ближайшее время при поддержке правительства Тюменской области провести модернизацию мест проживания студентов в соответствии с современными условиями, в том числе наши усилия будут направлены на увеличение количества мест для талантливой молодежи и студентов-первокурсников», — комментирует нововведения премьер-министра Дмитрия Медведева ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
Фото: ivstudent37.ru