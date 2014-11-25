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Рост оптовых цен на гречку и рис замедлился, а на пшено ускорился

25 ноября 2014, 16:15
На минувшей неделе в России рост оптовых цен на гречневую крупу и рис резко замедлился, на пшено – ускорился.
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Тюмень

Как сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на ООО «ПроЗерно», цена гречки выросла на 795 рублей, до 42190 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 1395 рублей. Причем если в Москве и области, а также в Западной Сибири цены стабилизировались или даже снизились, то в Поволжье, где в этом году выращен хороший урожай гречихи, и Черноземье они продолжили рост.

Эксперты напоминают, что год назад тонна гречневой крупы в опте стоила 15,1 тыс. рублей.

Рис за неделю подрожал на 400 рублей, до 33555 рублей за тонну. Неделей ранее рост превышал 2 тыс. рублей. Сегодняшняя цена риса более чем на 10 тыс. рублей за тонну выше, чем в ноябре прошлого года. Рис больше всего подорожал в Западной Сибири и на Северном Кавказе. В центральных районах цены стабильны.

В то же время рост цен на пшено резко ускорился. На минувшей неделе эта крупа подорожала более чем на 2 тыс. рублей (до 14875 рублей за тонну) против 750 рублей неделей ранее. В ноябре прошлого года тонна пшена стоила почти 11,6 тыс. рублей. Эта крупа значительно подорожала практически во всех регионах, кроме Западной Сибири.

По данным Минсельхоза, сбор гречихи на 24 ноября этого года составил 744,7 тыс. тонн против 584,7 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года, риса - 1164,7 тыс. тонн против 1029 тыс. тонн соответственно. Ведомство уже несколько раз заявляло о том, что причин для роста цен на крупу нет и что крупы в стране достаточно.

Фото: vkurse.ua

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