Рост оптовых цен на гречку и рис замедлился, а на пшено ускорился

Как сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на ООО «ПроЗерно», цена гречки выросла на 795 рублей, до 42190 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 1395 рублей. Причем если в Москве и области, а также в Западной Сибири цены стабилизировались или даже снизились, то в Поволжье, где в этом году выращен хороший урожай гречихи, и Черноземье они продолжили рост.